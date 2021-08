A batazos terminó pelea por un puesto de estacionamiento a las 7 a.m. en Brooklyn, Nueva York

Un hombre fue golpeado brutalmente con un bate de béisbol en una supuesta vieja disputa por un lugar de estacionamiento en Brooklyn (NYC).

Dos hombres, uno de ellos con un bate de madera, persiguieron a la víctima de 39 años en 1656 East 15th Street cerca de Kings Highway, en el vecindario Sheepshead Bay, alrededor de las 7:20 a.m. del 17 de agosto, informó NYPD el martes.

El brutal ataque fue captado en video. El dúo pateó y golpeó al hombre varias veces en la cabeza y la espalda con el bate, dijo la policía. La víctima, que conocía a sus agresores, sufrió algunos hematomas y fue atendida por paramédicos en el lugar, reseñó New York Post.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for ASSAULT: On 8/17/21 at approx. 7:20 AM, in front of 1656 East 15 St @NYPD61PCT Brooklyn. The suspects punched, kicked & hit the 39 Y/O male vic with a bat. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/6ANmomlVql

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 24, 2021