Inmigrantes que trabajan en el campo retan a senadores a laborar un día como agricultores

“Tomen nuestros trabajos” es el reto que lanzó United Farm Workers y la Fundación UFW a los 100 senadores de Estados Unidos, para presionarlos sobre la reforma migratoria que otorgue la ciudadanía a millones de indocumentados.

“Hoy se enviaron invitaciones electrónicas a los 100 senadores”, informaron las agrupaciones agrícolas, a fin de sensibilizarlos a entender las condiciones en que laboran, además de los problemas por su estatus migratorio.

Agregaron que la invitación es a nivel nacional, porque hay trabajadores agrícolas, incluidos de Carolina del Norte, Utah y Nueva York, algunos de los cuales extendieron personalmente invitaciones a sus senadores en las redes sociales.

Juan Carlos, quien labora en una granja que produce leche en Nueva York, invitó a los senadores de la entidad, Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, y Kirsten Gillibrand, para que “se pongan en sus zapatos”.

“El motivo de este video es para presentarme y que conozcan un poco de uno de tantos trabajadores que estamos aquí en Estados Unidos, que estamos en la lucha día a día, para ser… reconocidos ante el gobierno… y que nos den la libertad de poder obtener una residencia”, expresó. “Es un trabajo muy pesado por los horarios, trabajo 12 horas al día. Muy poco estoy con mis hijos… invito al senador Schumer y a la senadora Gillibrand y a los republicanos que nos apoyen“.

Along with @ufwfoundation we are inviting every U.S. Senator to spend a day in a farm worker’s shoes as we push for #FarmWorkerLegalization.

Juan Carlos, a NY farm worker, shares: @SenSchumer, work a day with me and see how we contribute to America.#TakeOurJobs pic.twitter.com/XqbBrRWQNn

— United Farm Workers (@UFWupdates) August 26, 2021