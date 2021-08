Invasores ataron a niña de 14 años en su hogar en El Bronx y se llevaron más de $7,500 dólares

Tres ladrones entraron a la fuerza en un apartamento en El Bronx, ataron a una niña de 14 años y robaron $7,500 dólares en dinero y mercancía, reportó la policía de Nueva York.

La víctima se encontraba sola en el apartamento, ubicado cerca de Bruckner Boulevard y Pugsley Avenue, cuando tres hombres abrieron la puerta principal con una palanca alrededor de las 10 p.m. del martes, dijeron las autoridades.

Ataron las manos de la adolescente con cables USB, y luego se llevaron $7,500 dólares, joyas, perfumes, carteras y zapatos, detalló Pix11. La policía presume que los ladrones sabían lo que buscaban allí.

La adolescente sufrió hematomas en las muñecas, pero se negó a recibir atención médica. La policía publicó fotos y pidió ayuda para identificar a los sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

HAVE YOU SEEN THEM? Police say three men tied up a 14-year-old girl during a Bronx robbery https://t.co/l4zwx0zryT pic.twitter.com/IKSCsT1IHm

— PIX11 News (@PIX11News) August 26, 2021