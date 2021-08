Policía de Nueva York murió ahogado; gobernadora Hochul ordena banderas a media asta

James J. Monda, policía estatal de Nueva York (NYSP), murió ahogado mientras trabajaba el fin de semana en la región montañosa Adirondacks.

Monda, de 45 años y residente del condado Schenectady, se ahogó durante una patrullaje marino en el lago Great Sacandaga el domingo. Mientras usaba equipo de buceo, entró al agua desde un bote alrededor de las 4 p.m. pero nunca regresó a la superfiicie, dijo el superintendente Kevin Bruen en una conferencia de prensa.

“Durante una breve inmersión, el oficial Monda no resurgió. El otro soldado, que es miembro de nuestro Equipo de Recuperación Submarina, saltó y ubicó a Monda en el fondo del lago en aproximadamente 9 pies de agua”, narró Bruen.

Monda, quien tenía 18 años de servicio, fue sacado del lago y llevado a un hospital en Gloversville, donde murió. Bruen describió la muerte como un ahogamiento accidental y dijo que una autopsia había descartado una emergencia médica.

El martes, en su primera día como gobernadora, Kathy Hochul dijo en un comunicado que estaba devastada por la muerte de Monda y había ordenado que las banderas de todos los edificios estatales se bajaran a media asta por varios días, hasta después del funeral el próximo lunes.

“Nuestros policías sirven y protegen a los ciudadanos del estado y cuando perdemos a un miembro, perdemos una parte de la comunidad. Extiendo oraciones y condolencias de todos los neoyorquinos a la familia, prometida y amigos de Monda”, dijo Hochul. “Nunca olvidaremos su dedicado servicio a nuestra seguridad y nuestro Estado”.

A Monda le sobreviven su prometida, su madre y su padre, dijeron las autoridades. Será sepultado el próximo lunes, luego de funeral en la Iglesia St. John the Evangelist, en Schenectady (NY), indicó Fox News.

The New York State Police confirmed the death of a trooper who was working a marine detail on Sunday. https://t.co/7CkDwB4iRL

It is with deep regret that Superintendent Kevin P. Bruen announces the line of duty death of Trooper James J. Monda.

Trooper Monda, an 18 year veteran of the New York State Police, is survived by his fiancee, mother and father.https://t.co/afRLL6PiX7 pic.twitter.com/jaiUbK0laA

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) August 23, 2021