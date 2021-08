Hulk Hogan está destrozado, se ha muerto Duke, su perrito también su fiel amigo

Los tipos duros también tienen su corazoncito y el de Hulk Hogan está actualmente destrozado por la muerte de su perro Duke, que acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter sin poder ocultar su dolor.

“Estoy muy triste, mi fiel amigo Duke acaba de morir. Te quiero Duke, papá“, ha escrito junto a dos fotos de su mascota, que aparecía a menudo en las publicaciones más personales que la estrella de la WWE comparte en la esfera virtual.

I am so sad,my loyal friend Duke just passed,I love you Duke,dad pic.twitter.com/EFhcEwSBaT

Sus seguidores no han tardado en darle el pésame, incluido el luchador retirado Mick Foley, que le ha enviado el siguiente comentario tras leer la triste noticia: “Siento tu pérdida, Hulk”.

Overwhelmed by the positive response and love you guys have for my best friend Duke pic.twitter.com/4u4ZEi56Yn

— Hulk Hogan (@HulkHogan) August 27, 2021