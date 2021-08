US OPEN: Barty busca  el segundo Slam consecutivo en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

FLUSHING MEADOWS.– La australiana Ashleigh Barty y la biolorrusa Aryna Sabalenka, que lideran el ranking como número uno y dos, respectivamente y una serie de campeonas de torneos importantes, estrellas en ascenso están listas para comenzar el lunes su búsqueda de un título de Grand Slam en el US OPEN 2021

Entre tanto, para iniciar iniciar la defensa del título, la japonesa Naomi Osaka se enfrenta a la ex campeona juvenil del US Open, Marie Bouzkova, de la República Checa, a quien también venció en la primera ronda del Abierto de Australia 2020.

Barty, que encabeza el cuadro, se enfrenta a la ex finalista Vera Zvonareva en la primera ronda. Cuando Zvonareva llegó a la final del US Open en 2010, Ashleigh Barty tenía solo 14 años. Más de una década después, jugarán en la primera ronda en Nueva York, con Barty ahora como la No. 1 del mundo y dos veces campeona de Grand Slam, el más reciente a principios de este año en Wimbledon.

En la mitad superior, el camino de Barty hacia los cuartos de final podría incluir a la cabeza de serie No. 29 Veronika Kudermetova, la cabeza de serie No. 22 y dos veces cuartofinalista de Wimbledon Karolina Muchova y la semifinalista del US Open 2020 y finalista del Abierto de Australia 2021 Jennifer Brady.

La cabeza de serie No. 7 y ganadora del Abierto de Francia 2020, Iga Swiatek, es la oponente proyectada de Barty en los octavos, en una franja cargada del cuadro que también cuenta con la medallista de oro de Tokio y la cabeza de serie No. 11 Belinda Bencic, la cabeza de serie No. 23 Jessica Pegula y la suiza Jil Teichmann, que llegó a la final del Western & Southern Open de Cincinnati al vencer a Naomi Osaka.

Osaka: la campeona defensora

El verano pasado, Naomi Osaka remontó un set en contra para derrotar a Victoria Azarenka y ganar el título femenino. Este año, esa es una semifinal proyectada, pero hay muchos otros jugadores que también podrían terminar allí. Las cabezas de serie No. 3 y No. 18, respectivamente, este año, Osaka y Azarenka cayeron en la mitad inferior del cuadro con la cabeza de serie No. 2 Aryna Sabalenka, la cabeza de serie No. 5 Elina Svitolina y la cabeza de serie No. 8 Barbora Krejcikova.

El año pasado, Naomi Osaka remontó un set en contra para derrotar a Victoria Azarenka y ganar el título femenino. Este año, esa es una semifinal proyectada, pero hay muchos otros jugadores que también podrían terminar allí. Las cabezas de serie No. 3 y No. 18, respectivamente, este año, Osaka y Azarenka cayeron en la mitad inferior del cuadro con la cabeza de serie No. 2 Aryna Sabalenka, la cabeza de serie No. 5 Elina Svitolina y la cabeza de serie No. 8 Barbora Krejcikova.

Para dar inicio a la defensa del título, Osaka se enfrenta a la ex campeona juvenil del US Open, Marie Bouzkova, de la República Checa, a quien también venció en la primera ronda del Abierto de Australia 2020.

Sabalenka llega a Nueva York poco después de ascender al No. 2 del mundo, un ranking más alto de su carrera. La joven de 23 años, casi una década más joven que su compatriota Azarenka, abrió nuevos caminos en Wimbledon al alcanzar su primera semifinal de Grand Slam. También alcanzó la cuarta ronda del US Open en su debut en el cuadro principal en 2018. Este año, abre contra la serbia Nina Stojanovic, y podría enfrentar a Danielle Collins, cabeza de serie No. 26, en la tercera ronda.

Collins surgió durante el verano con una racha de 12 victorias consecutivas que la llevaron a ganar títulos en Palermo y San José, abre contra la española Carla Suárez Navarro.

Medallista de bronce para su país en Tokio, Svitolina alcanzó las semifinales en Nueva York en 2019, mientras que Krejcikova, campeona del Abierto de Francia en singles y dobles y medallista de oro en dobles en Tokio, ha sido una de las estrellas de la temporada: ahora clasificada No. 9 del mundo, nunca antes había jugado un cuadro principal del US Open.

Madison Keys, Sloane Stephens y Coco Gauff

Prosiguiendo con el cuadro, Madison Keys y Sloane Stephens, que hace cuatro años jugaron por el título del US Open. Este año, se enfrentan en la primera ronda.

El ganador se enfrentará a la cabeza de serie No. 21 Coco Gauff o a la polaca Magda Linette. Gauff, de 17 años, está jugando su tercer US Open, habiendo alcanzado la tercera ronda en 2019, mientras que Linette, No. 51 del mundo, igualó ese resultado el año pasado. Gauff y la ex campeona Angelique Kerber, cabeza de serie número 16 y en medio de un resurgimiento de su carrera, podrían enfrentarse en la tercera ronda como una oponente proyectada para la cuarta ronda de Osaka.

La cabeza de serie No. 9 Garbiñe Muguruza y la cabeza de serie No. 12 Simona Halep se han combinado para ganar cuatro títulos en el Abierto de Francia y Wimbledon. En el US Open, sin embargo, han sido susceptibles a salidas anticipadas. Muguruza solo ha llegado a la cuarta ronda una vez, en 2017, y Halep ha sido derrotada en la primera o segunda ronda en seis de sus 10 participaciones en la Gran Manzana.

Muguruza tuvo un comienzo acelerado en 2021 y mantuvo puntos de partido contra el eventual campeón Osaka en la cuarta ronda del Abierto de Australia en febrero. Llegó a tres finales en los primeros tres meses del año, que incluyeron su primer título en cuatro años en Dubai en marzo. Sin embargo, desde que se retiró de un partido en el Volvo Car Open en abril con una lesión en la pierna izquierda, Muguruza solo ha alcanzado los cuartos de final una vez en seis torneos.

Después de romperse la pantorrilla en un partido contra Kerber en Roma en mayo, Halep se perdió el Abierto de Francia y Wimbledon, y jugó solo dos partidos en el swing de cancha dura de verano. Perdió su primer partido en cinco meses ante Collins en Canadá y sufrió un pequeño desgarro en su aductor derecho que provocó la retirada del Western & Southern Open.