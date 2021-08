“Biden no es diferente a Trump, los estadounidenses no tienen vergüenza”: líder supremo de Irán sobre estancado acuerdo nuclear

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, acusó este sábado al presidente Joe Biden de hacer las mismas demandas en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear que su predecesor Donald Trump.

“La actual administración de EE UU. no es diferente de la anterior porque aunque usen otras palabras sobre el tema nuclear, exigen a Irán lo mismo que Trump“, dijo Jamenei, reportó Deutsche Welle.

Países occidentales, además de Rusia y China, esperan desde fines de junio una señal de la voluntad de Irán de retomar las negociaciones iniciadas en Viena en abril para salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, torpedeado tres años antes por el gobierno de Trump.

“Sobre el tema nuclear los estadounidenses no tienen vergüenza: mientras que ellos se retiraron (del acuerdo de Viena) ante los ojos de todo el mundo, hablan ahora y hacen exigencias como si fuera la República Islámica la que se retiró”, acusó el líder iraní.

La confianza del pueblo es “el mayor capital” que tiene un gobierno, pero “desgraciadamente ha quedado un poco dañada” y “usted debe restaurarla”, agregó retóricamente como si le hablase a Biden.

En mayo de 2018, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y le impuso sanciones económicas, en una decisión que el mandatario había adelantado tras sus críticas al tratado de 2015 impulsado por su antecesor, Barack Obama.

En su argumento, Trump dijo que ese acuerdo le había dado mayor poder a Irán, al que calificó como un gobierno que seguía apoyando a grupos terroristas.

#Afghanistan is our brother country, with the same language, religion & culture. The source of Afghanistan’s crises is the US. During 20 years of occupation, they committed all sorts of atrocities – bombing weddings & mourning ceremonies, imprisonment & 10x more drug production.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 28, 2021