Conductor de FedEx usaba drogas para abusar de menores dentro de camión de entregas en Nueva York

Joshua Ginyard, conductor de FedEx, fue arrestado por supuestamente drogar a adolescentes para luego abusar sexualmente de ellas, en las afueras de NYC.

La policía dice que Ginyard (30), residente de Poughkeepsie, abusó sexualmente de al menos cuatro menores y están buscando más víctimas potenciales. Aparentemente atrajo a adolescentes a lo largo de su ruta a su camión de FedEx y las llevaría a un lugar remoto en el pueblo Washington, del condado Dutchess.

Supuestamente les dio marihuana y participó en actos sexuales. Mientras estaba dentro del camión de FedEx. La policía dice que Ginyard tuvo sexo al menos dos veces con una de sus víctimas, y también enviaba mensajes de texto sexualmente explícitos.

Ginyard ahora enfrenta dos cargos de violación, acto sexual criminal y diseminación de material indecente a un menor, entre otros. Según News 12, también podría recibir más acusaciones.

La compañía informó “FedEx Ground está consternado por estos inquietantes informes y cooperará plenamente con las fuerzas del orden durante su investigación. El individuo arrestado ya no brinda servicios en nombre de FedEx Ground”.

La policía estatal de Nueva York (NYSP) pide a cualquier otra víctima o quien pueda aportar más información, comunicarse al 911 ó al (845) 677-7372.

Investigators say 30-year-old Joshua J. Ginyard was picking up underage teens in his FedEx truck while he was on shift. He is accused of giving them weed and having sex with the teens inside of the FedEx vehicle. https://t.co/hfP16e4jG4

— KOKH FOX 25 (@OKCFOX) August 28, 2021