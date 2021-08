Joven de 15 años con parálisis cerebral es hallada en hotel de California con hombre que conoció por internet

Una menor de 15 años con parálisis cerebral que había sido reportada como desaparecida en California fue hallada con un hombre de 22 en un hotel de Los Angeles.

La adolescente había conocido al sujeto por internet.

Phoebe Carreon abandonó Mission Viejo High School a eso del mediodía del jueves en un vehículo de viaje compartido con Nathan Williams, según el Departamento del Alguacil del Condado Orange. El sospechoso habría viajado desde Texas para encontrarse con la muchacha.

Posteriormente, su padre la reportó desaparecida.

Help us find 15-year-old Phoebe. She is believed to be with a 22-year-old man she met online. The man traveled from Texas to meet with Phoebe. We have established an incident management team and are actively working to bring her home. If you see her, please call 9-1-1. pic.twitter.com/7ePKa1v32F

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) August 27, 2021