De terror: expelotero dominicano Juan Encarnación fue acusado de violar a su hija menor de edad mientras esta dormía

La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana confirmó a ESPN que existe una acusación en contra del expelotero Juan Encarnación, quien supuestamente habría violado a su hija mejor de edad mientras esta dormía, en mayo de 2021.

La denuncia fue realizada por la madre de la menor de 11 años, quien señaló que Encarnación, de 45 años de edad, habría cometido el delito en mayo, mes en el cual fue realizada la denuncia.

La Fiscalía dio más detalles del caso en estudio: “Juan Encarnación entró a la habitación de la menor mientras esta dormía y le tocó partes privadas de su cuerpo, cometiendo la agresión sexual por la cual es acusado“.

Distrito Nacional Attorney's Office in the Dominican Republic has confirmed the existence of an accusation against the former MLB player, Juan Encarnación, for allegedly having incurred a sexual assault against his daughter, a minor. https://t.co/lYxeHkHTXY

— Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) August 28, 2021