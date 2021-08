Katy Perry celebra el primer cumpleaños de su hija Daisy Dove: ‘Mi vida empezó hace un año’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Katy Perry y el actor Orlando Bloom dieron la bienvenida al mundo a su primera hija juntos, la adorable Daisy Dove, hace ya un año, al tiempo que ambos comenzaban la etapa más ilusionante y emocionante de su vida compartida.

Precisamente para celebrar por todo lo alto el primer cumpleaños de su niña, la estrella del pop ha señalado en Twitter que su propia existencia dio un giro de 180 grados, con los cambios que ello implica para su visión del mundo, cuando pudo sostener por primera vez a la criatura en brazos. Parafraseando a la diva, hace doce meses nació Daisy, pero Katy Perry renació.

“Hoy se cumple un año del comienzo de mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mi Daisy Dove, mi amor!”, le ha dedicado la californiana en su cuenta de Twitter. Hace solo unas semanas, Katy reflexionaba abiertamente sobre uno de los grandes cambios que imprimó a su día a día el nacimiento de Daisy: la posibilidad de experimentar directamente el tipo de amor más puro e incondicional.

1 year ago today is the day my life began… Happy first Birthday my Daisy Dove, my love. ♥️ — KATY PERRY (@katyperry) August 26, 2021

“Como artista, siempre me he apoyado mucho en el amor, la aceptación y la validación del mundo exterior, que puede ser muy frágil y cambiante. Pero cuando tienes una hija, tienes a alguien mirándote, queriéndote y necesitándote. Y es una persona que no conoce tu currículum, ni sabe cuánto dinero tienes en el banco. No te conoce de nada, simplemente te quiere“, explicaba.

