Joven mató a su padre y luego prendió fuego a la casa para ocultar el crimen en Nueva York

Louis Weber IV, joven de 21 años, se declaró culpable de homicidio involuntario e incendio premeditado en el caso de la muerte de su padre del mismo nombre, en Philipstown (NY).

El caso se remonta a la madrugada del 4 de noviembre de 2019, cuando bomberos y policías respondieron a un incendio residencial en 11 Second Street, Philipstown, 62 millas al norte de NYC. Después de apagar el fuego, descubrieron el cuerpo de Louis Weber III, de 72 años. Aunque parecía haber muerto en las llamas, una investigación adicional determinó que había sufrido heridas contundentes antes y que el incendio se inició utilizando un acelerador vertido sobre el cadáver.

Nueve meses después, en agosto de 2020, tras una investigación extensa y exhaustiva su hijo fue arrestado y acusado. Finalmente, el pasado martes 24 de agosto se declaró culpable y admitió, bajo juramento, haber cometido estos delitos, siendo aún un adolescente de 19 años.

Está programado que Weber IV sea sentenciado por el juez de la corte del condado Putnam, Joseph J. Spofford, el próximo 26 de octubre. Se espera que reciba una sentencia total de 20 años en una prisión estatal con 5 años más de supervisión posterior a la liberación.

“Ésta fue una investigación completamente profesional. Un trabajo increíble de todos ”, dijo el fiscal de distrito, Robert V. Tendy, en un comunicado. Las autoridades no han comentado qué motivó a Weber a matar a su padre ni si otras personas ocupaban la vivienda incendiada.

After putting out the fire, firefighters discovered the body of Louis Weber III, and additional investigation determined he had sustained blunt force injuries. https://t.co/1NCnYu4HxF

— Examiner Media (@ExaminerMedia) August 25, 2021