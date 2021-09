Novak Djokovic salvó el primer escollo en su histórica carrera por el 21 grand slam

QUEENS, NY – Novak Djokovic arrancó su camino por convertirse en el jugador con más grand slams de la historia con una victoria en primera ronda ante el danés Holger Vitus Nodskov Rune en el turno de noche de la pista central del US Open, el estadio Arthur Ashe del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de Nueva York, que vuelve a lucir festivo con público en las gradas.

El serbio despachó al joven de 18 años por 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-1 en 2 horas y 15 minutos. Para Rune era su primera aparición en el cuadro principal de un “grande”, pero venía en racha tras ganar 13 partidos seguidos con victorias en dos torneos del ATP Challenge Tour y en tres partidos de la fase previa. Quizá esa cantidad de partidos recientes le pasó factura, ya que sufrió calambres en su pierna izquierda desde el tercer set.

Tras un primer parcial sin historia que cayó rápidamente del lado del favorito, el segundo set fue el más disputado. Rune mantuvo su saque en dos ocasiones y rompió el de Djokovic en blanco con buenos golpes paralelos desde el fondo de la pista. El 3-0 en el marcador y los puños al aire del danés animaron al público, un tanto frío hasta entonces.

El triple ganador del US Open se repuso del “break” y, pese a cometer múltiples errores no forzados, llevó el set hasta el tie-break.

El desempate arrancó con Djokovic muy descentrado, que dejó ir los cuatro primeros puntos. Aunque luego se acercaría hasta el 4-3, Rune se mantuvo sólido con sus saques y se hizo con el parcial (7-5).

Holger Rune wins the second set over Novak Djokovic in a tiebreak. #USOpen pic.twitter.com/x2s9hu1GEP

THE CROWD IS ON THEIR FEET

Pero Djokovic no había perdido en primera ronda en las 15 ocasiones anteriores que había jugado en Nueva York y no lo haría esta noche.

Aún sin hacer un juego brillante, el número 1 del mundo rompió el saque de Rune pronto en el cuarto set y controló el partido a partir de entonces. Además, el danés comenzó a sufrir problemas en el muslo de la pierna izquierda y empezó a cojear ostensiblemente. Los dos sets finales el serbio no tuvo rival.

Holger Rune has the respect of Novak Djokovic after the 18-year-old battled through with cramps to complete the match 👏#USOpen pic.twitter.com/yS6KDUClNO

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 1, 2021