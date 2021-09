Hallan muerta en río de Vermont a posible mujer desaparecida residente de Brooklyn, Nueva York

Investigadores de la Policía Estatal de Vermont hallaron el cuerpo de una mujer que posiblemente se trate de Erika Seyfried, una vacacionista de Brooklyn (NYC) que había sido reportada desaparecida el fin de semana.

El lunes se encontró un cuerpo en el río Saxtons, cerca de la casa de vacaciones de Westminster, donde Seyfried (36) se alojaba con su esposo. La muerte está siendo tratada como “accidental” por la policía.

Seyfried fue reportada como desaparecida la noche del domingo, aproximadamente nueve horas después de que fuese vista por última vez saliendo de la propiedad en Gage Street para llevar a su mascota golden retriever a caminar. No se informó que la desaparición fuese sospechosa, aunque en ese momento los investigadores dijeron que había “preocupaciones por su bienestar”, citó NBC News.

El perro de Seyfried no había sido encontrado, según policías familiarizados con la investigación. Cualquier persona con información adicional debe llamar al 991 o al cuartel de la Policía Estatal de Vermont en Westminster (802-722-4600). Estaba pendiente la identificación del cadáver y una autopsia para determinar la causa del deceso.

Aún sin la confirmación oficial de la muerte, la casa editorial Penguin Random House US, de la que Seyfried era vicepresidente, publicó el martes en Twitter un mensaje en su memoria: “Erika fue la encarnación de lo que todos esperamos en un colega y amigo”.

"Erika was the embodiment of what we all hope for in a colleague, and friend", Penguin Random House US has paid tribute to 36-year-old vice-president Erika Seyfried, who died over the weekend: https://t.co/CojshdY4gr pic.twitter.com/Fs8uJiwXSb

