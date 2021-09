Bill de Blasio declara estado de emergencia en Nueva York por las inundaciones

La noche del miércoles se registraron fuertes lluvias e inundaciones en toda la ciudad de Nueva York.

El alcalde Bill de Blasio declaró estado de emergencia en Nueva York debido a las inmensas cantidades de lluvia que los restos del huracán Ida ha dejado caer.

Horas antes, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió cinco alertas por precipitaciones desde el oeste de Filadelfia hasta Nueva York, a causa de los remanentes del huracán Ida que continúan su paso por Estados Unidos.

“Declaro el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York esta noche. Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras”, escribió el alcalde en su cuenta oficial de Twitter.

We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.

Además, avisó que el servicio eléctrico también fue afectado por la extrema situación del clima, que dejó a más de 5,000 personas sin electricidad.

We’re keeping our eyes on our power grid. We’ve seen about 5,300 customers without power.

We expect the rain to stop in the next few hours. But until then, again, if you’re not inside, get inside.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021