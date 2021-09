Mujer ebria mató a un peatón: quedó atrapado entre dos autos en Nueva York

Annmarie Donadeo fue arrestada por supuestamente conducir ebria y causar un accidente que mató a un peatón en Copiague, Long Island (NY),

Según la policía, Donadeo, de 50 años, conducía por Hawkins Boulevard cuando chocó contra un automóvil estacionado, impacto que empujó al peatón Travis Kernard (28) contra otro vehículo detenido, la noche del martes 24 de agosto.

Kernard fue trasladado al hospital donde murió a causa de sus heridas. Los agentes de policía que respondieron observaron a Donadeo en estado de ebriedad y la pusieron bajo custodia, acusada de manejar intoxicada.

Una vecino que dijo que Kernard era amigo de su hijo, oyó el choque. “Estaba en mi cocina, escuché una explosión, pensé que eran fuegos artificiales. Salí corriendo para ver si todos estaban bien”. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente sucedió.

“Cuando llegué, (Kernard) estaba atrapado justo entre los dos autos… Nunca querría experimentar esto por mi cuenta. Era un buen amigo de mi hijo ”, declaró a News 12.

