Amor en los Juegos Paralímpicos: guía le pidió matrimonio a paratleta después de una carrera

Los Juegos Paralímpicos son mágicos. Y en Tokio 2020 hemos tenido varias pruebas de ello: una de las más hermosas la vimos tras una prueba clasificatoria correspondiente a los 200m planos femeninos T11 (discapacidad visual). La atleta Keula Pereira, de Cabo Verde, recibió una propuesta de matrimonio de su guía y pareja al terminar su carrera.

Apenas acabó la competencia, Manuel Antonio Vaz da Veiga, su pareja por 11 años, y guía durante las competencias, fue a buscar el anillo. Pereira esperó expectante por algunos segundos. Y frente al resto de participantes, que aplaudieron al enterarse, Manuel se arrodilló para formalizar la propuesta.

De inmediato, la felicidad se hizo evidente en Keula, quien aceptó sin pensarlo de más. Fue un momento emotivo que reflejó la magia de los Juegos Paralímpicos, el amor y el deporte.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb

— SABC Sport (@SPORTATSABC) September 2, 2021