Honduras sacó empate a Canadá en el primer partido del Octagonal de Concacaf hacia Qatar 2022

Canadá y Honduras empataron 1-1 en el primer partido del octagonal de la Concacaf que decidirá las tres selecciones que acudirán directamente a la Copa del Mundo de Catar 2022 y que se disputó este jueves en el estadio BMO de Toronto.

El partido se decidió desde el punto de penalti. Los dos tantos que subieron al marcador fueron fruto de dos penas máximas concedidas por el árbitro del encuentro, el mexicano Fernando Guerrero Ramírez.

Canadá, que jugó en casa ante 14.822 espectadores, tuvo que emplearse a fondo para evitar la derrota y sólo fue capaz de recuperarse en la segunda parte tras encajar un gol pocos minutos antes del descanso.

