US Open: Naomi Osaka fue eliminada por Leylah Fernandez, tenista de origen ecuatoriano

Una de las grandes historias que se contarán sobre el US Open 2021 es la victoria de Leylah Annie Fernández sobre la japonesa Naomi Osaka en la tercera ronda del último grande al año en el calendario del tenis mundial.

Fernández tiene 18 años de edad y representa a Canadá, pero su padre es ecuatoriano, así que lleva sangre sudamericana en esa mano izquierda con la que doblegó a la vigente campeona del US Open.

El marcador fue de 5-7, 7-6 (2) y 6-4 para meterse directamente en los octavos de final del Abierto de Nueva York.

Leylah Fernandez finished off her win with style. 😎 pic.twitter.com/Cxt2VqJBjw

La raqueta izquierda de Fernández metió 6 aces, 80 % de efectividad en el primer servicio, 78 % de puntos ganados en el primer servicio y 56 % puntos en el segundo. En esos últimos tres guarismo ganó la canadiense.

Defending champion Naomi Osaka is knocked out in New York by 18-year-old Leylah Annie Fernandez. 🚨#naomiosaka #USOpen |📷 Elsa/Getty pic.twitter.com/3IHBDZ213S

