Periodista venezolano tiene orden de aprehensión por violencia en contra de Antonella Roccuzzo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un día antes del partido entre Venezuela y Argentina, válido para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Lionel Messi y su pareja, Antonella Roccuzzo, estuvieron en boca de muchos por razones poco agradables. Un tuit del periodista Fernando Petrocelli, calificado por el Fiscal General de Venezuela como un “delito por discriminación de género”, terminó en una orden de aprehensión en contra del periodista venezolano.

Petrocelli respondió a un tuit que se refería a los cánticos con los que Venezuela debía recibir a Argentina en el Estadio Olímpico de la UCV. El usuario pedía “cánticos picantes”, atreviéndose a publicar el suyo propio, que cierra con la frase “Antonella a todos nos la va a mamar“.

El periodista apoyó la idea: “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser “y con Antonella todos vamos a gozar“, escribió con intención jocosa. Sus palabras no tardaron en hacerse virales. Y por ello las mismas no pasaron por debajo de la mesa para Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, quien tomó una decisión horas más tarde.

“Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi“, informó William Saab a través de Twitter.

#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021

Horas antes, el periodista venezolano se disculpó públicamente por lo que dijo. Además, también borró el tuit que originó la situación. Pero era demasiado tarde para evitar el hecho que estaba por ocurrir.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas“, escribió Petrocelli tras recibir numerosos comentarios generados por sus palabras previas.

Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 1, 2021

No obstante, después de la solicitud del Fiscal General de Venezuela, el periodista venezolano no volvió a expresarse públicamente. Por el momento, tampoco se conocen más detalles del posible caso tras la solicitud mencionada. Cabe acotar que el periodista en cuestión no reside en Venezuela, sino en Argentina.