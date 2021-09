El Brasil-Argentina se suspende por infracción al protocolo sanitario

El partido Brasil-Argentina, por la sexta fecha de las eliminatorias a Catar, fue suspendido este domingo, según comunicó la Conmebol, por la infracción al protocolo sanitario cometido por cuatro jugadores de la Albiceleste.

De la nueva edición del ‘Superclásico de las Américas’, que enfrentaba a los dos primeros equipos en la clasificación de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2022, apenas se jugaron seis minutos.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela y los comisarios de campo oficializaron la suspensión del partido por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que remitió la decisión final sobre el incidente a la FIFA, responsable por las eliminatorias mundialistas.

La decisión se tomó después de que Argentina decidió retirar su equipo luego que fiscales de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil irrumpieron en la cancha, cuando transcurrían 5 minutos, ante la denuncia de que cuatro jugadores habían suministrado informaciones falsas en la inmigración.

Las autoridades querían retirar del lugar a Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, jugadores provenientes del Reino Unido, quienes habrían mentido para entrar a Brasil. Los tres primeros fueron titulares en Sao Paulo.

Las dos selecciones querían jugar el partido, según declaraciones de Lionel Scaloni, seleccionador nacional de Argentina: “En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido (los jugadores mencionados)“.

Papelón histórico en Brasil. Será una mancha difícil de borrar y que marca al fútbol de América, nunca exento de polémicas.

BREAKING: Brazil vs Argentina has been suspended as the Brazilian Health Authorities have stormed onto the pitch to deport Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso and Cristian Romero.#avfc #thfc pic.twitter.com/g9tGmV1pNt

— Sam Street (@samstreetwrites) September 5, 2021