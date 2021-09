Panamá golea, llega a cuatro puntos y hunde a Jamaica

Panamá goleó este domingo por 0-3 a domicilio a Jamaica en la segunda jornada del octogonal final de las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022.

En el minuto 3, Alberto Quintero propició la primera opción de gol cuando se combinó con Édgar Yoel Bárcenas, quien remató, pero su disparo fue controlado por un defensa.

Panamá optó por presionar la salida jamaiquina, y dio fruto al minuto 14 cuando el central Andrés Andrade robó una pelota en el medio, avanzó unos metros y disparó con derecha al arco de Blake para el 0-1.

Los jamaiquinos intentaron cambiar su partido jugando con pelotazos, pero la zaga panameña siempre estuvo atenta para desactivar cada ataque del rival.

Panamá aumentó la cuenta a los 39 minutos tras un centro de Davis en el que apareció Rolando Blackburn con un potente cabezazo para el 0-2. Con ese resultado, Panamá manejó con más tranquilidad el partido hasta que el árbitro salvadoreño Ismael Cornejo finalizó la primera mitad.

