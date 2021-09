VIDEO: Víctima escapa “de milagro” de asaltantes que operan en camionetas en Nueva York

El crimen en Nueva York encuentra nuevas formas de operar. Los asaltantes ahora se transportan en camionetas, para sorprender a sus potenciales víctimas, pero una personas fue más veloz que sus atacantes y logró escapar.

Un video publicado por el Departamento de Policía de Nueva York muestra cómo un par de sujetos baja de una camioneta negra que no levanta sospecha alguna. Los agresores intentan asaltar a dos personas, pero una de ellas logra escapar corriendo y aunque el presunto delincuente intenta alcanzar a la persona, ésta se pierde a lo lejos.

No hay muchos detalles del ataque, pero las autoridades tienen esperanza de encontrar a estos sujetos y piden ayuda para ubicarlos, ofreciendo una recompensa de $3,500 dólares por información que permita su captura.

“Se buscan por asalto enfrente del 2334 en la avenida Amsterdam”, se escribió en la cuenta NYPD Crime Stoppers.

Las autoridades utilizaron las etiquetas de High Bridge, el cruce que conecta El Bronx con Manhattan.

🚨WANTED🚨for an Assault in front of 2334 Amsterdam Avenue #highbridge #manhattan On 9/03/21 @ 6:52 AM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL #yourcityyourcall pic.twitter.com/yX8sUinxXJ

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 5, 2021