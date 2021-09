US OPEN: Leylah Fernández derrota a Angelique Kerber y hace historia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

FLUSHING MEADOWS.- La canadiense de ascendencia ecuatoriano-filipino Leylah Fernández continuó su deslumbrante carrera en el US Open al vencer en la víspera de su cumpleaños, por 4-7, 7(7)-6(5) y 6-2a la campeona del US Open 2016, Angelique Kerber, y avanzar a los cuartos de final.

En efecto, Fernández cumple 19 años este lunes 6 de septiembre y no pudo congratularse mejor así misma, eliminando en un fin de semana a dos ex número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams (Abierto de Australia 2019, 2021 y el US Open 2018 y 2020) y a la alemana Angelique Kerber, con récord de tres Grand Slam (Abierto de Australia 2016, US Open 2016 y Wimbledon 2016).

Después de perder el primer set y de remontar en el segundo cuando perdía 4-2 para forzar un tie-break, en adelante apenas cedió y en el tercer parcial ganar nítidamente.

Fernández, que comenzó 2021 sin poder encadenar victorias consecutivas en sus primeros cuatro torneos, finalmente ganó su primer título de la WTA al quedar campeona en marzo en el Abierto de Monterrey, se enfrentará a la quinta cabeza de serie, la ucraniana Elina Svitolina por un puesto en semifinales.

Svitolina, lleva una racha invicta de nueve partidos tras su victoria por 6-3 y 6-3 sobre Simona Halep. La ucraniana es la segunda jugadora mejor clasificado que queda en el torneo después de las salidas de la número uno del mundo Ashleigh Barty y la tercera cabeza de serie Naomi Osaka.

“Me alegra, me he divertido en la cancha. He trabajado duro desde el día en que empecé a jugar al tenis y el día que me propuse ser un profesional”, dijo Fernández, entrevistada en la pista del estadio Louis Armstrong.

Fernández se arrodilló cuando se confirmó su victoria ante Kerber, en medio de la ovación de pie por parte de una multitud.

“Esperaba que algún día se cumpliera mi sueño de jugar a este nivel el tenis y que estaría en el gran escenario frente a una gran multitud y obtendría las victorias”, agregó, la jugadora zurda.

Fernández es uno de los tres tenistas adolescentes que se han abierto paso en el US Open, registrando victorias sobre campeones de Grand Slams o que están entre los mejores del mundo.

La británica Emma Raducanu, de 18 años, eliminó a la española Sara Sorribes Tormo, y el español Carlos Alcaraz, hizo lo propio con el alemán Peter Gojowczyk y previamente despachó al griego Stefanos Tsitsipas, para avanzar a cuartos de final del torneo de Flushing Meadows.

Una hermosa historia

Los medios no han escatimado esfuerzos para saber más sobre quien es Leylah Fernández, la adolescente que ha eliminado a dos grandes campeonas; Naomi Osaka y Angelique Kerber.

Su padre Jorge Fernández es originario de Guayaquil, Ecuador y emigró desde muy joven primero a Estados Unidos y luego a Canadá. Fernández jugó futbol profesionalmente, pero abandonó su carrera para dedicarse de lleno a entrenar a sus hijas.

Leylah Fernández es una de tres hijas de la familia, es la hija del medio, la hermana menor se llama Bianca y la hermana mayor Jodeci. Bianca, que tiene 17 años, también es tenista, mientras que Jodeci, que estudia en Vermont, se mantiene alejado de la práctica deportiva. De la madre poco se sabe, sólo se conoce que es de origen filipino-canadiense.

Las hermanas Fernández nacieron en Montreal y la familia se mudó a Florida para desarrollar la carrera de Leylah y Bianca. El esfuerzo valió la pena, con Leylah ganó el título de individuales femeninas junior del Abierto de Francia de 2019 y entró en el top 100 en el 2020.