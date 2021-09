Tragedia hispana: padre murió salvando a su hijo y una niña de ahogarse en lago de Connecticut

Víctor García, un joven padre de 26 años, murió después de salvar a su hijo y a una niña que tenían problemas para nadar en un lago de Connecticut, en el feriado de Labor Day.

García, residente de Norwalk, fue declarado muerto en New Milford Hospital después de ser sacado de las aguas en el balneario Candlewood Shores, ayer por la tarde, confirmó el vocero policial, teniente Lee Grabner.

CT Post informó que el hijo de García de 6 años y una niña de 10 a quienes él intentó rescatar fueron llevados a la orilla por otras personas y no resultaron gravemente heridos. Luego García fue sacado del agua por otro miembro de la familia.

La causa de la muerte del padre hispano no ha sido oficializada, a la espera del examen forense. Al momento no hubo más información disponible.

Connecticut dad dies while trying to save 2 children struggling to swim in lake on Labor Dayhttps://t.co/mGP1xzqJR8

— PIX11 News (@PIX11News) September 7, 2021