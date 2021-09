Albert Pujols fue recibido con ovación en St. Louis y respondió con jonrón 679

Primer turno al bate en su regreso a San Luis: jonrón 679. Una historia poética, que parece escrita, fue la que protagonizó Albert Pujols en su regreso a la que fue su primera casa en las Grandes Ligas. El dominicano fue recibido con la mayor de las ovaciones, y acto seguido despachó un cuadrangular que también fue aclamado.

Pocas veces veremos a un jugador rival ser aplaudido, sobretodo cuando le “hace daño” a su exequipo. Pero con Pujols es distinto. La huella que dejó en St. Louis es demasiado grande como para borrarla con un jonrón. Al contrario, hace más gigante su leyenda.

Primero, el dominicano se paró en el plato en medio de una ovación de pie por parte de la afición local, que lo recuerda con sumo cariño. Yadier Molina, icono de la franquicia, le dejó todo el home a Pujols, para que éste disfrutara de su momento como lo merecía.

Albert Pujols lo agradeció, quitándose el casco como de costumbre. Luego, a trabajar: en el cuarto pitcheo del turno ante J.A. Happ la desapareció por el jardín izquierdo. El jonrón 679 de su carrera fue un batazo de línea que adelantó a los Dodgers, que terminaron ganando el partido 7-2.

Legendario.

Back in St. Louis once again, @PujolsFive goes yard in his first at-bat!

Amazing. pic.twitter.com/dstkZHKug1

— MLB (@MLB) September 7, 2021