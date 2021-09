Andrea Escalona pide a Laura Bozzo que pague para no ir a la cárcel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrea Escalona está preocupada por la situación fiscal de Laura Bozzo, quien hasta hace unos días tenía una orden de aprehensión por el delito de depositaria infiel, aunque un juez le otorgó la posibilidad de una suspensión provisional de dicha orden con el pago de una garantía de 300 mil pesos, a lo cual la conductora no dio respuesta.

La hija de Magda Rodríguez (q.e.p.d) le solicita que pague y resuelva así su problema con las autoridades mexicanas.

“Pesa la situación que está pasando y ojalá que lo pueda arreglar y solucionar”.

“Ojalá que supiera (donde está) porque trataría de ayudarla como amiga: ‘A ver amiga, ¿qué tienes?, pues vendamos el Cartier, pues vendamos la Gucci, pues a ver qué nos dan por el departamento, Laura a ver qué se puede hacer”.

“Yo como amiga la invito y la apoyo a que dé la cara frente a la autoridad, porque creo que es la mejor manera de solucionarlo”. La presentadora del matutino “Hoy” afirma que no ha podido localizar a la peruana a pesar de haber hecho varios intentos, pues ella mantiene una amistad con ella como resultado de la cercanía que tenía su mamá con Laura.

“La busqué, la he buscado y no me ha contestado el teléfono. No sé nada de Laura, he tratado de comunicarme también a través de abogados para ver en qué se le puede ayudar, de la manera en que se le puede ayudar obviamente, pero no contesta, no sé nada de Laura.

“Donde quiera que esté le mando todo mi amor y no he tenido la oportunidad de que me conteste el teléfono, y Laura, por aquí (te digo) ‘¡contéstame y soluciónalo!’, paga tus trescientos”.

Incluso, Andrea no entiende por qué la peruana no ha pagado la garantía de 300 mil pesos que le solicita un juez para evitar pisar la cárcel.

“Quizá está mal asesorada o quizá está bien asesorada y que sus abogados sean unos fregonazos y que yo me coma mis palabras, que al final del día tengan una estrategia de por qué están haciendo todo esto, que quizá yo no sé, quizá hay una estrategia allá abajo que yo no sé. Yo sí hubiera pagado los 300 mil y me hubiera presentado con mi pasaporte”.

