Derek Jeter ingresó al Salón de la Fama entre las miradas de su famoso sobrino y de Michael Jordan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Derek Jeter fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown este miércoles. Uno de los más grandes jugadores en la historia del béisbol y de los New York Yankees ya puede ser considerado un inmortal. Y lo hizo a lo grande: acompañado de Michael Jordan, y junto a su sobrino, quien se hizo famoso en internet el día en el que el campocorto se despidió del Yankee Stadium.

Derek Jeter is a Hall of Famer. pic.twitter.com/9KElypEMgX — ESPN (@espn) September 8, 2021

En la segunda fila de invitados, Michael Jordan, gran amigo de Jeter, hizo acto de presencia. Lo acompañó otro gran jugador del deporte de las alturas, Patrick Ewing, héroe en Nueva York.

honestly hilarious that Derek Jeter's Hall of Fame induction just casually has Michael Jordan & Patrick Ewing in the 2nd row pic.twitter.com/QzMrSkjqNa — Pinstripe Alley (@pinstripealley) September 8, 2021

El sobrino de Derek Jeter, quien se hizo famoso en las redes tras quitarse la gorra en la despedida del histórico campocorto en Yankee Stadium, también reapareció para esta memorable jornada. Cuatro años de diferencia entre las fotos, mismo sentimiento. Respeto.

Derek Jeter's nephew, who tipped his cap to Jeter in his final game at Yankee Stadium, was front row for his uncle's Hall of Fame induction. ❤️ pic.twitter.com/TPlNy1iZ4r — MLB (@MLB) September 8, 2021

Jeter entró al Olimpo de los inmortales con números especiales: 3,465 hits, 1,923 carreras anotadas, y un average de .310. Fue 14 veces seleccionado al All-Star, cinco veces guante de oro, novato del año y además ganó cinco anillos de campeonato.

Una leyenda.