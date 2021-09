Adamari López ahora tiene silueta de reloj de arena, con este vestido blanco la luce espectacular

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Curvas por aquí y curvas por allá. ¡Adamari López luce mejor que nunca! No sólo se ve más delgada. Es que hasta brilla ahora que ella misma puede vislumbrar los cambios en su cuerpo. Todo gracias a las arduas rutinas de ejercicios con las que a diario sorprende a fans y detractores a través de Instagram.

A Hoy Día, Adamari llegó con un vestido blanco entalladísimo al cuerpo. Toda la nueva figura de la puertorriqueña quedo expuesta con este diseño que no le permitió esconder absolumente nada a la vista del público. Su abdomen más plano y los músculos que ahora ahí tiene se marcaron a la perfección. Todo en su look fue de completo díez y sus fans están realmente fascinados con su nueva imagen.

No cabe duda que gracias a este diseño hoy queda más claro que la ex de Toni Costa tiene una figura de reloj de arena. Y eso que al parecer aún no ha llegado a su meta, puesto que sigue en el proceso de comer saludable y mantiene el ritmo con sus rutinas de ejercicio. Que incluyen levantamientos de pesas, varias series y repeticiones de ejercicios que son en su mayoría para tonificar la masa muscular de piernas, brazos, abdomen, espalda y otros. Además de salir a correr, caminar o subir gradas para la quema de calorías.

Hastas las celebridades han reaccionado ante este revelador vestido que Adamari decidió ponerse para robarse todas las miradas en Telemundo. Carmen Villalobos, Nicolas Vallejo-Nagera, Anette Cuburu y muchos más fans y admiradores están realmente encantados con este vestido. Y es que con esto queda claro que la prefieren con un vestuario como éste, al ya criticado vestido floral, con vuelos y encaje. Ya que muchos suelen decirle que así, aún cuando se ve hermosa, parece más una joven de 15 años que una mujer de 50. E incluso le recuerdan que ella no es su hija Alaïa, a quien sí le favorecería un atuendo más en esta línea de moda.

Este diseño, por ejemplo, fue muy criticado esta semana. No gustó del todo ni convenció a sus más acérrimos detractores. Siendo justos el vestido es precioso, y en cuestión de edades éste no ha sido diseñado en sí para una mujer más joven o madura.

El error no está necesariamente en Adamari al llevarlo, sino en la percepción del público, que trata de adjudicar un estilo, el cual no siempre es justo. Ya que este tipo de críticas no las recibe Jennifer López, quien comparte edad con Adamari, es incluso un par de años mayor, y no importa lo que se ponga, siempre le aplauden y la consideran bella.

