Matan a inmigrante conductor de Uber mientras trabajaba en Nueva York; un quinceañero es sospechoso de la balacera

Kuldip Singh, joven conductor de Uber de 21 años, murió en el hospital tres días después de recibir un disparo mientras estaba en su automóvil en Harlem, anunció ayer la policía de Nueva York.

Singh, residente de Queens, sufrió un balazo en la cabeza después de que un pistolero no identificado abrió fuego, la noche del sábado. Un adolescente de 15 años también recibió un disparo en el estómago y la policía cree que él puede haber baleado al conductor.

Incluso días después del tiroteo, los detalles siguen sin estar claros: la policía no está segura de a quién le estaba disparando ni se conocen las circunstancias que rodearon el incidente, comentó Pix11.

NYPD dijo la madrugada del lunes que las lesiones del adolescente eran potencialmente mortales. Estaba bajo custodia policial y en un video de seguridad se le vio arrojando un arma, aunque la policía no cree que haya disparado. No se han presentado cargos en su contra.

Bir-Bahadur Singh, padre del conductor de Uber y nativo de India, culpó a la ciudad por la muerte de su hijo, señalando a los funcionarios de no hacer lo suficiente para detener la violencia descontrolada en NYC. “La culpa está en el regazo de la ciudad”, dijo ayer al New York Post, un día después de que su hijo muriera a causa de sus heridas.

El padre desconsolado también arremetió contra el quinceañero que la policía cree fue el detonante del tiroteo el sábado por la noche en Harlem. “La edad no debería ser un factor. Si lo hizo, él es el responsable”.

El joven Singh sólo había estado conduciendo para la compañía de viajes compartidos durante aproximadamente un mes cuando quedó atrapado en el fuego cruzado entre el adolescente y un pasajero en su automóvil, dijeron fuentes policiales. Fue herido en la cabeza y estuvo inconsciente en el Hospital Mount Sinai Morningside hasta que fue declarado muerto el martes.

Dad says shooting death of NYC Uber driver 'lies in the lap of the city' https://t.co/SssKs7eFGT pic.twitter.com/TY1XvlHv3z

— New York Post (@nypost) September 8, 2021