Niña de 1 año muere asfixiada por el calor en auto en Texas tras casi 10 horas encerrada

Una niña de 1 año murió asfixiada en un auto donde permaneció encerrada por casi 10 horas en Houston, Texas.

Oficiales en el condado Harris respondieron a un reporte de un niño dejado en un carro, a eso de las 6:30 p.m. del jueves.

El sargento Ben Beall citado por NBC News dijo que la madre de la pequeña llevó a la niña y a sus hermanos, de 3 y 5 años, a un centro de cuido en la mañana. Pero la madre regresó a su casa y dejó a la niña en el vehículo.

Sgt. Ben Beall briefing media in reference to a 1-year-old infant left in a vehicle. The child is deceased . #HouNews pic.twitter.com/Oy7Q51bEa3

— HCSOTexas (@HCSOTexas) September 10, 2021