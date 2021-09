Guía completa sobre la reapertura de las escuelas en NYC con protocolos de seguridad y salud contra el COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes 13 de septiembre es el regreso oficial a clases de más de 1 millón de estudiantes en la escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Y a pesar de los esfuerzos de las autoridades de Educación de la Ciudad para dar a conocer todos los detalles de cómo será el año escolar 2021-2022, todavía son muchas las interrogantes y temores que reinan entre algunos padres de familia.

El mandato de clases presenciales para todos, sin la opción dada en medio de la pandemia del COVID de optar por clases virtuales, como lo anunció la Administración De Blasio, tiene a familias latinas como la de Helena Cartagena, apretando los dientes. La madre ecuatoriana asegura tener claro que para los niños es mejor tomar lecciones en persona en las escuelas y compartir con sus amigos y maestros, pero al mismo tiempo manifiesta sentir miedo de que su hija de 10 años, que aun no califica para vacunarse, se contagie y pueda ponerse en riesgo a sí misma y poner en riesgo a otros miembros de su hogar.

“A mí me preocupa que se puedan contagiar yendo tantos niños de una vez a las escuelas. No estoy de acuerdo con eso, porque deberían poder ir solo los que ya estén vacunados, y mientras llega la vacuna para los más pequeños seguir con las clases remoto”, dijo la inquieta madre. “No creo que de pasar de tener pocos niños en los salones a tener desde el 13 de septiembre a todos, pueda garantizar una protección verdadera. Tengo mucho temor y por eso prefiero que nos den la opción virtual para estar más tranquilos. Ese estrés de mandar a los niños contra nuestra voluntad también causa traumas”.

Pero el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), no solamente reconfirmó hasta el cansancio que el plan de regreso a clases no contemplará la opción virtual, sino que insistió en que han estado trabajando de manera detallada y comprometida para garantizar que tanto niños como maestros y el personal escolar, estén sanos y seguros, libres de COVID.

La única salvedad que han hecho las escuelas sobre la opción de clases remoto, como lo deja ver el manual para padres de familia que presentaron la semana pasada, y que puedes consultar en este link, es que aquellos niños que deban ser puestos en cuarentena por contagios o exposición a contagios, tendrán la oportunidad de tomar lecciones virtuales, y luego pasado su período de curación, deberán volver a las escuelas, en persona.

Asimismo advirtieron a aquellos padres angustiados que tienen niños con afecciones subyacentes, que se comuniquen con el DOE para solicitar la llamada “instrucción en el hogar”, que en promedio solía atender a 1,300 niños. El DOE asegura que esta iniciativa busca que un maestro visite a los estudiantes confinados en sus casas durante mínimo una hora al día, cinco días a la semana, para que el alumno avance en su aprendizaje y se sienta seguro.

Jornadas para calmar a los padres

“Sabemos lo ansiosas que están las familias por un regreso a clases seguro y lo difícil que puede parecer manejarlo con los cambios que están sucediendo. Por lo tanto, siempre organizamos jornadas de puertas abiertas para los padres que deseen ingresar a las escuelas antes del día de apertura, para verlas, hablar con los directores, y reunirse con los maestros. Y les estamos dejando saber que nuestras escuelas están listas”, dijo la canciller de Educación, Meisha Porter.

“También les brindamos la información y la tranquilidad que necesitan para enviar a sus hijos de regreso a aulas con confianza. Eso incluye nuestro Manual de Regreso a Clases recientemente publicado, que resume toda la información que las familias necesitan saber sobre nuestros protocolos de salud y seguridad para el año mientras les indicamos recursos para obtener más detalles si tienen más preguntas”, agregó la jefe del sistema de educación de la Gran Manzana.

La funcionaria de la Administración De Blasio pidió un voto de confianza a los padres y recalcó que las escuelas de los cinco condados ya fueron puestas a prueba en el pasado año escolar, donde lograron mantener estándares altos de salud y seguridad en las escuelas que recibieron niños en persona, manteniendo niveles bajísimos de contagios menores al 1% pese al índice mayor a nivel general en la ciudad.

“Sé que los desafíos que plantea el COVID son difíciles y estresantes para todos. Esto sigue siendo muy duro. Pero creo que nuestro plan integral de múltiples niveles para la salud y la seguridad, tendrá éxito porque se basa en la ciencia, los datos y nuestra propia experiencia del mundo real”, dijo la Canciller del DOE, destacando que con la vacunación, el panorama luce todavía más seguro.

“Este año escolar tenemos una poderosa fuente de protección que no teníamos el año pasado: las vacunas. Estas vacunas increíblemente seguras y efectivas harán mucho por mantener seguras a nuestras comunidades escolares. Al final, todos los que trabajan en nuestras escuelas recibirán su primera dosis antes del 27 de septiembre”, dijo Porter. “Las medidas de varios niveles implementadas por el DOE hicieron que las escuelas fueran algunos de los lugares más seguros para estar durante la pandemia de COVID-19, y terminamos el año pasado con una tasa de positividad promedio de siete días de 0.03%. Este año, al continuar trabajando juntos y siguiendo los datos, estoy segura de que tendremos un increíble año de aprendizaje seguro y saludable para todos”.

Llevarán la vacunación a más de 700 escuelas

Y tras anunciar que desde el primer llamado a lista de este 13 de septiembre, más de 700 escuelas con niños mayores de 12 años tendrán puestos de vacunación, a fin de aumentar los esfuerzos para que más estudiantes se inmunicen, el Alcalde dejó en claro que por ahora no respalda que entre los pequeños se exija la vacuna de manera obligatoria, como lo ordenaron en la ciudad de Los Ángeles. Contraria a De Blasio, la gobernadora Kathy Hochul, también mostró que un mandato de vacunación para los estudiantes sería “una opción”.

“Simplemente no creemos que sea lo correcto”, manifestó el De Blasio al ser cuestionado sobre emitir una orden de vacuna para alumnos. “Lo más importante en este momento es que los niños vuelvan a la escuela. Si hay una familia que aún no está lista, no quiero que esa familia se quede fuera de la escuela. Los quiero en la escuela”.

Se estima que el 65% de los estudiantes de 12 años y más, ya tienen la vacuna.

Otra novedad que se fijó en las últimas horas es que unos 24,000 trabajadores de preescolar, guarderías y programas de ‘after school’ que dependen de contratistas que trabajan con la Ciudad, que no estaban requeridos a vacunarse para regresar a labores, ahora deberán hacerlo.

Todos los maestros sí deben vacunarse

Actualmente sigue en pie la exigencia de que todos los maestros y personal escolar tengan al menos una dosis de la vacuna para el 27 de septiembre, o de lo contrario no podrán continuar trabajando. El Departamento de Educación reveló que el 72% del personal de las escuelas y Educación ya tiene la primera dosis.

Zulma Cárdenas, madre de dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes ya se vacunaron, se mostró confiada en que el regreso a clases de los niños se hará con rigor en las medidas de seguridad, y calificó este retorno a las aulas como un nuevo paso para dejar atrás “el horror” que significó la pandemia en sus peores días.

“Tengo claro que el COVID no se ha ido del todo, pero también se que no podemos negarnos a que nuestros hijos se desarrollen como deben y creo que lo mejor es que vuelvan a la presencialidad”, dijo la madre colombiana. “Confió en lo que las escuelas están haciendo, pero también desde casa tenemos que hacer nuestra parte, sin bajar la guardia, pero no cayendo en el pánico extremo. Siento que será un buen año”.

Plan completo de regreso a clases:

A continuación presentamos el plan completo de regreso a clases que implementarán las más de 1,700 escuelas desde este lunes, con los protocolos que tanto la Ciudad como la gobernadora Kathy Hochul ordenaron para tener un año seguro. La meta es mantener a raya el COVID en los planteles y promover programas de apoyo y acción ante traumas y eventualidades, mientras diferentes sectores y políticos siguen clamando a gritos que se incluya la opción virtual, al menos al inicio del año escolar.

El regreso a clases de manera segura contemplará varios pilares, entre los que se destacan las vacunas, el portal de vacunación, las pruebas de COVID, el uso de máscaras, los suministros de gel antibacterial y promoción de lavado de manos, el distanciamiento físico en las escuelas (uno de los elementos que más temores genera), la ventilación, la limpieza, el aprendizaje al aire libre, el manejo de casos positivos y posible cierre de aulas y manejo de cuarentenas, y la constante instrucción médica y evaluación de datos.

Protocolos a tener en cuentas

Las familias deben tomar dos medidas importantes antes de que comience el año escolar: (1). Vacunar a sus hijos si son mayores de 12 años. (2). Enviar la autorización para las pruebas de COVID-19

Para autorizar las pruebas COVID de sus hjos, puede llenar el formulario a través de su cuenta NYC Schools (NYCSA) o descargar la versión impresa en schools.nyc.gov/covidtesting. Puede sacar su cuenta NYC Schools en el sitio schools.nyc.gov/NYCSA

El Departamento de Educación pide a las familias de los estudiantes que registren el estado de vacunación de sus estudiantes en el portal de vacunación COVID-19 del DOE, que puedes econtrar en este enlace https://idp.nycenet.edu/mga/sps/auth

700 escuelas con niños de más de 12 años tendrán puntos de vacunación allí para promover y facilitar el acceso de los niños a la dosis de Pfizer

24,000 empleados de guarderías y programas “after school” bajo contratistas, que inicialmente estaban excluidos del requisito vacunación obligatoria para trabajar, ahora deberán inyectarse.

Si necesita apoyo técnico al usar el Portal de vacunación, comuníquese con la Mesa de ayuda del DOE llamando al 718-935-5100.

Para poder acceder a una cita para vacunar a sus niños, puede consultar la página vaccinefinder.nyc.gov

También puede llamar al 877-VAX-4-NYC (877-829-4692)

Para obtener respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19, puede visitar la página nyc.gov/vaccinefacts

La vacuna será exigida de manera obligatoria para los estudiantes y el personal del DOE que participen en los deportes de la Liga Deportiva de Escuelas Públicas (Public School Athletic League, PSAL) que sean considerados de alto riesgo de transmisión del virus, como fútbol americano, voleibol, baloncesto, lucha libre, lacrosse, stunt y rugby. También se exigirá estar vacunado para participar en los juegos de bolos

Quienes participen en los deportes de alto riesgo en el otoño deben recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a más tardar el primer día de la competencia, que varía según el deporte. Los participantes de la liga PSAL de invierno y primavera tienen hasta el inicio de la estación correspondiente para estar completamente vacunados. Para obtener más información sobre esto, puede visitar el sitio https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/sports-and-staying-active/public-schools-athletic-league

Todos los empleados del Departamento de Educación (DOE), incluyendo a todo el personal escolar, tendrán que estar vacunados. Los empleados del DOE tendrán que mostrar prueba de que recibieron por lo menos una de las dosis de la vacuna contra COVID-19 a más tardar el 27 de septiembre de 2021

Todos los estudiantes y miembros del personal deberán completar un cuestionario de salud (healthscreening.schools.nyc) antes de ingresar a los edificios diariamente. Todos los que ingresen al edificio deberán confirmar que no tienen ningún síntoma de COVID-19, que no han dado positivo en una prueba recientemente y que no están obligados a someterse a cuarentena por haber estado en contacto directo con una persona contagiada

Cuando un estudiante o miembro del personal se sienta mal, deberá quedarse en casa y realizarse la prueba de COVID-19, lo cual es una forma eficaz de proteger a toda la comunidad educativa. Todas las escuelas contarán con un enfermero entre su personal a quien los estudiantes podrán informarle si se sienten mal

Todos los estudiantes y el personal deberán utilizar mascarilla cuando viajen en buses escolares y cuando estén en las instalaciones de la escuela, tanto dentro como fuera de los edificios, independientemente del estado de vacunación, a menos que tengan una excusa médica

Todas las escuelas tendrán a la mano suministros para niños y adultos

Durante la hora de almuerzo, los estudiantes se pueden quitar las mascarillas para que puedan comer cómodamente a una distancia segura unos de otros. Los estudiantes también se podrán quitar las mascarillas en los momentos designados para ello, durante los cuales mantendrán distancia física

Los estudiantes que no toleran la mascarilla por razones médicas recibirán adaptaciones alternativas

Habrá desinfectante de manos en todos los salones de clases

El distanciamiento físico será otra estrategia para mantener seguras a las escuelas, siguiendola recomendación de los CDC de al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de los salones de clase para reducir el riesgo de transmisión

Siempre que sea posible, las escuelas primarias conservarán los mismos grupos de estudiantes o les pedirán a los maestros que roten entre las clases para minimizar el movimiento de los estudiantes

La buena ventilación será crucial en el regreso a clases con inspecciones y modernización del sistema de todos los salones de clases de la Ciudad

Como medida de precaución adicional, cada uno de los salones de clases de la Ciudad de Nueva York contará con dos purificadores de aire tipo HEPA

Las cafeterías de las escuelas más grandes contarán con unidades tipo HEPA de mayor capacidad como protección adicional y extractores de aire de ventana para proporcionar mayor circulación del aire en los salones y las escuelas

Si desea consultar el estado de la escuela de su hijo puede hacerlo en internet, ingresando el nombre o la dirección de la escuela en nycenet.edu/schoolsearch para acceder a la página de información de la escuela

Todos los salones de clases y las áreas comunes, como auditorios y gimnasios contarán con desinfectante de manos y toallitas desinfectantes

Las manijas de las puertas y las fuentes de agua potable, que son superficies que se tocan frecuentemente, se limpiarán varias veces durante el día, y todos los salones de clases se desinfectarán con tecnología electrostática

Las escuelas seguirán utilizando sus patios, calles y parques para ofrecer espacio deaprendizaje adicional. Las escuelas ubicadas en áreas mayormente afectadas por COVID-19 continuarán recibiendo prioridad para el programa

La realización periódica de pruebas de COVID-19 en el 10% de la población escolar no vacunada cada 2 semanas será una herramienta de control básica para evaluar la seguridad

A los estudiantes y miembros del personal que estén completamente vacunados no se les tendrán que realizar pruebas

Una vez se detecten casos positivos de COVID-19 en las escuelas se implementarán protocolos de cuarentena para estudiantes dependiendo del grado en el que están: