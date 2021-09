Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Giselle Blondet valiente: “Lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgarnos”… Así se prepara para regresar este próximo 26 de septiembre, a las 8/7 PM Centro, a ser jueza de ‘Nuestra Belleza Latina’ .

Después de 3 años sin uno de los reality más vistos de la televisión, Univision asegura que vuelven más audaces, más evolucionados, buscando es una mujer 360, al próximo talento de la cadena.

Bajo la conducción de Alejandra Espinoza y con Jomari Goyso, Daniella Álvarez, Adal Ramones y Giselle Blondet en el jurado, el objetivo es la inclusión, pero con el respeto al talento, el profesionalismo y la disciplina de la entrega.

Unos días antes que comience entrevistamos a Giselle Blondet, quien fue la primera presentadora del show hasta que le cedió el lugar a su primera reina, Alejandra. En un año donde se puso a prueba su fe y supo enfrentar con entereza el miedo, dice que está lista para ‘Nuestra Belleza Latina’: “Estas mujeres vienen con todo”.

-De regreso a ‘Nuestra Belleza Latina’ ese ‘hijo’ que le diste vida y lo viste ir evolucionando…

Giselle Blondet: Sí, de una forma distinta, ´Nuestra Belleza´ es evolución en todos los sentidos… Si me utilizas a mí como ejemplo y a Alejandra (Espinoza), NBL es mi bebé, salgo y entra nuestra primera reina, Alejandra Espinoza. Me da la oportunidad a mí de estar entonces en ese lado, donde realmente puedo ya, con todo lo que sé de lo que pasa con las chicas siempre, lo que ellas piensan, sienten, sus ansiedades, sus sueños, de una manera que no pueden conocer totalmente los jueces, pero yo sí lo sé porque lo he vivido y puedo ayudarlas de una manera distinta, me encanta.

-Tú has visto la evolución del show, junto al mundo, donde ya no lo mandan las de concurso de belleza, sino las mujeres 360.

Giselle Blondet: Absolutamente, y yo creo que es necesario, siempre estamos hablando de tener una autoestima saludable, de que nosotras debemos luchar por nuestras metas, pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgarnos, y tenemos que empezar a aceptarnos y a querernos, hacer lo que a nosotras nos haga sentir mejor, y lucir todo lo que nosotras somos y representamos con orgullo, porque somos todas únicas, ninguna de nosotras somos perfectas, pero sí lo somos de alguna manera, porque son las imperfecciones lo que nos da la oportunidad de destacarnos, de crecer, de cambiar, de mejorar…

El programa ha evolucionado de una manera maravillosa, al principio yo sentía que nuestro programa le daba la oportunidad a todo el mundo, en esa época así fue. Sin embargo, las chicas entraban y sí se les exigía que bajaran de peso y todas esas cosas que ya sabemos que eran parte de esa época, y muy bien Osmel Sousa, como el líder en eso de la búsqueda de las reinas de bellezas tradicionales, les daba consejos en ese nivel. Pero ahora ´Nuestra Belleza´ es inclusiva, ya las chicas tienen que tener 18 años pero ahí pueden participar mujeres de cualquiera edad, altas, bajitas, rellenitas, no tan rellenitas, como sean. Lo importante es que crean en ellas mismas, y que demuestren que tienen todo lo necesario para convertirse en esa comunicadora que el público va a querer ver.

– Nelson Ruiz, que en paz descanse, era el productor ejecutivo, sembró está semilla de la inclusión en todo sentido, en la ganadora, y también en el jurado, lo vimos con Denise Birot que la última vez, y ahora lo vemos con Daniella Álvarez ¿Cómo te sientes en un jurado tan diverso?

Giselle Blondet: Me siento privilegiada, emocionada porque sé que esto va a ser muy bueno para todas las chicas, y va a ser bueno para el público, porque se va a poder entretener que eso, al fin y al cabo, es uno de nuestros motivos principales. Cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta de vida, a nivel profesional, y podemos aportar algo para construir, para ayudar a transformar a estas chicas. Algo que me ha encantado es que está Adal Ramones, está Daniela, está Jomari Goyso, y estoy yo, y puedes tener un grupo así pero que no se lleven bien, que nunca estén de acuerdo con las cosas, que tengas ideas distintas… Nosotros no, podemos tener habilidades distintas, de acuerdo a nuestra experiencia, pero coincidimos mucho en nuestros valores, nuestro principio es construir no destruir, transformar vidas, así que este año va a ser un año, para mí, mágico.

Como a ti te gusta que te cuenten cosas que no se les ha contado a nadie, te voy a decir que entre las chicas que nosotras tenemos, tenemos una diversidad muy grande, con unos talentos increíbles, yo creo que esta temporada va a ser una de las más competitivas, donde hay una cantidad de mujeres con unos talentos y unas bellezas increíbles, y con unas ganas de ganar esta competencia. No sé si es por lo que está pasando en el mundo, estas mujeres vienen con todo.

Nelson Ruiz y Giselle Blondet. Foto: Univision

– ¿Qué te sorprendió de lo que viste y que nos puedas contar?

Giselle Blondet: Algunas de las chicas, que tienen millones de seguidores en plataformas como Tik Tok, Reel y todo eso, y quieren tener un lugar en la televisión. Me encanta, porque yo aquí que toda mi vida he estado en la televisión, me las arreglo para tener un lugar en esas plataformas y no es fácil para mí, así que sé que no es fácil para ellas entrar en nuestro mundo de la televisión, es un verdadero reto y me gusta mucho que eso esté pasando… Encuentro muchas chicas que están luchando por sus países… Las noticias todos los días no son tan alentadoras, estamos con oportunidad de sentarnos a ver un programa en donde nos vamos a reír, vamos a llorar, vamos a ver estas historias de personas que creían que tenían todo perdido… Esta temporada además le va a dar la oportunidad al público de votar junto con los jueces… Migbelis Castellanos está participando en la parte digital, tenemos a Amara La Negra que va a estar con ella en la mansión, va a estar increíble.

– ¿Qué es lo que buscas tú en tu mujer 360?

Giselle: Esto es como buscar un novio… Quiero ver una persona que tenga respeto por esta profesión, disciplinada, dispuesta a aprender, que conecte, y para conectar no es necesariamente tiene que ser una persona con una belleza tradicional… hay personas que tienen el cabello más hermosos, los ojos más increíbles, las medidas más perfectas y no conectan, entonces para mí es muy importante que sea alguien que conecte. Que siempre esté dispuesto a aprender, porque el día que tú sientas que sabes todo, ese día tú carrera se acabó. A mí no me interesa apoyar a una persona que va a entrar y va a tener el éxito de un día, de un año, yo no quiero eso, yo quiero ver una persona como Alejandra Espinoza, como Ana Patricia, como Clarissa, como Francisca Lachapel, como Greidys Gil, una persona que de verdad va a tomar está profesión en serio, que se va a preocupar por esas personas que votaron por ella, y que van a desarrollar una carrera, y van hacer un ejemplo para otras chicas.

-Te ha tocado un año de muchas pruebas: el infarto de tu hija, el COVID-19 positivo… ¿Cómo estás?

Giselle Blondet: Yo estoy bien. No sé si es por mi fe, veo mis pruebas como bendiciones, como oportunidades… Obvio me pongo triste, me preocupo y todas esas cosas, pero yo siempre le doy la vuelta a todo, porque sé que lo que estoy viviendo va a traer algo bueno en mi vida, porque así me lo ha comprobado el tiempo.

En el momento muchas veces no lo entiendo, no hay manera de entender lo que le pasó a mi hija, cómo puedo entender eso, pero sé que trae algo positivo y lo ha traído, y lo está trayendo en la vida de mi hija, el valor que le da a la familia. No me enfoco, nunca, en la parte triste, en la parte negativa, nunca. En eso coincidimos todos los que estamos en el jurado, Jomari es un hombre que lo has visto como lucha, como sale adelante. Daniella, una reina de belleza tradicional, y le ocurre lo que le pasó, ¿dónde estaría en este momento?, ella está ahí, dispuesta a compartir su experiencia con todas estas chicas, a enriquecer sus vidas. Adal ha pasado por momentos difíciles en su vida, que él mismo ha contado, y sin embargo, es un hombre exitoso, que se ha superado, que ha tenido que luchar porque no era el más alto, porque no era… Bueno, ahí está y está también compartiendo su experiencia.

– Lo primero que enfrentar las chicas es el miedo, que a veces los paraliza, a ti la vida te los puso de frente en la este año, ¿cómo se lucha con los miedos?

Giselle Blondet: En mi caso es con la fe… Con el miedo yo no resuelvo nada, el miedo paraliza, no te deja salir adelante… Yo busco la fuerza de donde parecería que no la tengo, y siempre me agarro fuerte con fe… Sé que las cosas van a estar bien y yo siempre voy a mí y digo: “No lo sé ahora, no sé cómo lo voy a resolver, pero yo sé que voy a poder hacerlo”… Eso es lo que quiero transmitirle a cada una de ellas. No es fácil pararse frente a alguien y que te digan algo negativo, a nadie nos gusta que le digan algo que te pueda hacer sentir insegura o te haga sentir mal o menos que la otra con la que tú estas compitiendo.

