Pedro Fernández es el Malverde de Telemundo, pero él no sabía que antes querían a Fernando Colunga

Pedro Fernández no sabía que Colunga había sido el primero. Dicen que lo que está para ti nadie te lo quita y así se siente Pedro Fernández con el protagónico de “Malverde: El Santo Patrón” de Telemundo, que estrena en Estados Unidos el próximo 28 de septiembre, un proyecto que desde el principio estuvo rodeado de situaciones marcadas por el destino o quién sabe, como piensa el artista, por decisión de propio “Malverde”.

Cuando te ofrecieron el personaje, ¿tuviste oportunidad de hablar con Fernando Colunga (el primero a quien habían ofrecido el proyecto)?

Yo no tenía información de que era Fernando, es un actor y compañero al que quiero mucho. Nunca hemos trabajado juntos, sin embargo, tenemos un relación maravillosa y una admiración y respeto mutuo por nuestras carreras.

“Yo no me enteré (que el papel lo había rechazado Colunga) hasta unas semanas después de que yo empecé a hacer ‘Malverde’, y me enteré por la información de mucha gente que había estado Fernando como el primer actor, que en su momento no sé si contratado o pensado para el proyecto; sin embargo, sí creo en el destino y creo que el hecho de que lo haya dejado Fernando tiene una razón y el que haya llegado a mí también tiene otra razón, y con eso me quedo.

Eso tan solo fue el comienzo, pero no la única vez que Pedro sintió que “Malverde” era quien dirigía el destino de las grabaciones.

“Las cosas no fluían por las inclemencias del tiempo… Llovía todo el tiempo cuando no esperábamos que lloviera, no podíamos grabar, y de repente un día comentando con mis compañeros y con el director Miguel Varoni, le dije: ‘Mira, me queda claro que nosotros no vamos a terminar este proyecto hasta que Malverde quiera que se termine, entonces vamos a tener la paciencia, y vamos haciéndolo como lo vaya marcando’.

“Y un día, cuando nos faltaban solo ocho escenas para terminar, pues resulta que de repente en medio día se hicieron las ocho escenas, y se acabó; y entonces, nos quedamos así como ‘bueno, ya quería que se terminara’”.

Y de nuevo, la fecha de estreno también parece un “regalo divino”.

“Me dicen ‘mira, el estreno va a ser el 28 de septiembre’. Yo no dije nada, yo me quedé callado y dije ‘el 28 de septiembre, ok’, y me dicen ‘Pedro, quiero decirte que la decisión que sea el 28 de septiembre, hasta ahora nos hemos enterado después de varios días de haberlo decidido, que es tu cumpleaños’.

“Y entonces, quiero pensar que es un regalo divino para mi carrera y para mí como persona, que este proyecto que para mí es tan importante se estrene el día de mi cumpleaños”.

