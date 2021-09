Francisca Lachapel tiene nueva figura después del embarazo y la luce como un ángel, después de entrenar como un diablo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel se convirtió en mamá hace un par de meses atrás. La conductora de Despierta América es la mamá del pequeño Gennaro. Durante su embarazo, como era de esperarse, Francisca ganó peso, su cuerpo cambio y se adaptó para alvergar en su vientre al pequeño que la convirtió en madre.

Antes de regresar a la televisión y durante su período de maternidad, Lachapel se ha propuesto recuperar la figura. A través de Instagram compartió una fotografía en la que muestra cómo quedó su vientre y el resto de su cuerpo después del proceso de gestación.

Dijo: “Me encantaría decirles que es un #tbt pero no. Esa soy yo, justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Gennaro. Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi. Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen! A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

Dos meses después de esta publicación aquí está Francisca Lachapel. La estrella de Univision se está entranado para recuperar la figura. Está trabajando con Fit Avenue 305, en donde dicen: “Verse y sentirse como un ángel, después de entrenar con un diablo”.

Parece que la dominicana va a poco recuperando la figura.

Muchos la apoyan y creen que ella sí logrará bajar de peso de manera natural. Parece que ya muchos quieren compararla con Adamari López View this post on Instagram A post shared by Fit Avenue 305 | GYM (@fitavenue305)

