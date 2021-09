Kim Kardashian se convierte en la burla de todos y en la reina del meme por su atuendo en la MET Gala

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kim Kardashian es sin duda quien más ha dado que hablar y más memes ha inspirado en las redes sociales a su paso por la gala del Met de este lunes. La celebridad eligió para la noche más importante del mundo de la moda una creación en color negro de Balenciaga que la tapaba por completo, incluyendo sus manos y su rostro.

Yo soy Kendall, y la Kim mi estrés siguiéndome a todos lados #MetGala2021 pic.twitter.com/tHjUs36vxZ— Luuuuu (@luciamarbeth2) September 15, 2021

Lo mejor de la #MetGala sin duda fueron los memes de Kim Kardashian. 😅 pic.twitter.com/7bJbVbHZFj— Mandarilover 🍊 (@Laura_Galem) September 14, 2021

Yo jugando ser Kim kardashian 😂😂 pic.twitter.com/rQmZf22Hny— mansherry🍒👑🐍 (@m4nsherry) September 15, 2021

Kylie: pendeja pero de que te disfrazaste?

Kim: Soy un dementor, te falta Harry Potter mi ciela. pic.twitter.com/XbBlzhTqLv— Queen B (@Queen_B65) September 15, 2021

Ella no ha tardado en explicar a través de Instagram que, tratándose de una velada que pretendía rendir homenaje a la moda de América, no se le ocurrió nada más americano que ponerse una “camiseta” que la cubriera “de los pies a la cabeza”. Sin embargo, no todo el mundo comparte su punto de vista.

Su particular atuendo no ha conseguido convencer a la actriz e influencer española Paula Echevarría. Aunque sea a menor escala, la protagonista de la serie ‘Velvet’ también puede presumir de crear tendencia y de deslumbrar en cada alfombra roja que pisa, por no mencionar que su estilo personal es uno de los más imitados en su país natal, así que ella puede opinar con criterio acerca de las celebridades que desfilaron por los escalones del Museo de Arte Metropolitano para elegir a sus favoritas, entre las que se encontraban Kaia Gerber, Emily Blunt o Karlie Kloss. View this post on Instagram A post shared by FANS PAULA ECHEVARRIA Y VELVET (@fans_paula_echevarria_velvet)

Tras aclarar en Instagram que se había limitado a seleccionar a siete porque no había sido capaz de encontrar diez, Paula ha pasado a evaluar el look de Kim y su veredicto ha sido rotundo: “Cuando las ganas de llamar la atención se pasan de vueltas”.

La intérprete tampoco ha podido resistirse a opinar acerca de a quién le recuerda la ex de Kanye West vestida de esa guisa: en su caso, al asesino de las películas ‘Scream’ que llevaba una túnica negra con capucha y una careta blanca.