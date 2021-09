Celia Lora hizo llorar a Pablo Montero en La Casa de los Famosos de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con Celia Lora mejor no se metan. La modelo y actriz ha demostrado que no le tiene miedo a nada ni a nadie. La hija de Alex Lora se enfrentó recientemente a Pablo Montero y éste terminó llorando después del intercambio de palabras. Parece que no es buena idea enojar a Celia. La sexy modelo le ha demostrado así, a todos los hombres de La Casa de los Famosos de Telemundo que con ella es mejor no meterse, porque sí sabe cómo defenderse y a la hora de devolver el “golpe”, sabe usar todos los argumentos a su disposición.

El cantante mexicano quiso humillarla echándole en cara su último escándalo, aquél que la llevó a la cárcel. Pero Celia, siempre digna, mantuvo el porte y lo llamó pen**jo, asegurando que el intérprete ni siquiera se sabía el himno nacional de su propio país.

Este argumento le dolió tanto al cantante y es que el golpe fue a parar directamente a su ego, razón por la cual después, y probablemente por cólera contenida, terminando llorando.

El actor y cantante entró al confesionario, fue ahí en donde la voz se le desgarró al hablar del encontronazo con la modelo y actriz. Sobre esto Montero empezó diciendo: “Yo era muy impulsivo antes y empezaba a decir groserías y obviamente eso ha cambiado. Pasas por una edad donde eres inmaduro y dices muchas cosas“.

Parece que Pablo está intentando dejar atrás su pasado y de momento parece que también tiene toda la intención de cambiar, porque además dijo: “La verdad es que cada vez que he tenido errores me han enseñado a madurar y a cambiar y a ser mejor persona“. View this post on Instagram A post shared by LaLengua 👅 CHISMES 🔥🔥🔥 (@lalenguateve)

De momento y sea como sea parece que lo mejor es no meterse con Celia Lora, o van a terminar sufriendo las consencuencias y tal vez, incluso como Pablo Montero, terminen llorando en el confesionario y porqué no, en peligro de expulsión.

