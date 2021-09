Jorge Alberti al borde de la muerte: el actor cayó con la variante Delta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jorge Alberti, actor de origen puertorriqueño, apareció en Instagram para informarle a su público la razón por la cual había estado desaparecido de las redes sociales. Y es que su última publicación en la red corresponde al 9 de septiembre. Casi nueve días después el protagonista de telenovelas retorna y lo hace desde la cama del hospita. Jorge Alberti ha estado al borde de la muerte debido al COVID.

El actor confesó haber estado dos semanas y media hospitalizado. La fiebre del actor no bajaba. “Estaba en 104”, dice en el video. Pero lo enviaron a casa la primera vez que fue al hospital a pasar consulta. Como no mejoraba, sino todo lo contrario, Jorge Alberti llegó a pensar que tenía COVID. Pero se negó a creer esa posibilidad al ver que no tenía los otros famosos síntomas: pérdida del olfato y del gusto. “Pensé que tenía catarro”, dijo.

Su perspectiva cambio cuando su hija salió positiva al virus. Ahí él se fue al hospital. Ahí nombró sus síntomas: dolor de cabeza y fiebre de 104. Le hicieron placas de pecho y sus pulmones salieron bien. Pero el derecho presentaba una pequeña nube. Creían que eso podía ser inicio de una pequeña pulmonia. Le encontraron además una pequeña infección de oido y le dieron antibiótico. “Me mandaron para la casa. Esa noche la pasa fatal”. Sentía: agitación al caminar, dolor de cabeza, débil, dolor de cabeza, pérdida de apetito total. Su respiración pasó de estar en 86 a 75. Se fue al hospital.

En menos de 24 horas sus pulmones estaban llenos de neumonía. Y lo llevaron de inmediato a la sala de cuidados intensivos. En todo ese recorrido dice que vio a pacientes conectados, todos pacientes COVID, con la nueva sepa Delta. El actor cuenta que le conectaron dos ventiladores.

“Yo soy de los del grupo que no cree en la vacuna. O por una u otra razón no me quería vacunar. Todavía quería que pasara un tiempo”, expuso Jorge Alberti, quien además aseguró que estuvo expuesto a personas con COVID. Su esposa tuvo el virus y él la cuidó, pero él nunca se contagió. Llegué a pensar que tenía defensas. Que tenía los anticuerpos. “Hasta que me dió”.

En el área de cuidados intensivos en donde él estaba murieron cinco personas.

“Mi esposa me cuidó cuidó a mi y a mis hijos dos hijos”, dice Jorge. En ese momento él pensaba que sólo tenían un simple catarro. Los tres tenían la variación Delta. El actor había decidido no vacunarse. Hoy dice que aprendió su lección a la mala.

Aquí el video y testimonio del actor:

Estos son los comentarios de sus amigos actores, al enterarse de todo lo que Jorge Alberti pasó debido a la variación Delta:

Karla Monroig: Que susto Jorge!! Te envío un fuerte abrazo a ti, Kathia y a los niños. Dios los bendiga. Gracias por compartir tu historia.

Ramiro Fumazoni: Que bueno papá que ya estás bien, y te felicito por que este video será de ayuda para muchas personas.

Águeda López: Love you primo.

Maripily Rivera: Que Dios te bendiga siempre y llene de salud a ti y a tu bella familia.

Jéssica Más: Que bueno que estás bien 🙏 gracias por compartir este testimonio❣️ pa’lante papa.

Fernando Noriega: Que bueno que estás bien después de todo.

Christian Carabias: Saludos carnal.

Sigue Leyendo:

–Khloë Terae se ha puesto muy sexy morena de tanto broncearse en hilos: el antes y el después

–Le dicen a Karol G que a Anuel AA no le gusta su última foto enseñando el lado más íntimo de su busto

–En noticias de última hora matan a Poncho de Nigris y éste reacciona en Instagram