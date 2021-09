Le dicen a Karol G que a Anuel AA no le gusta su última foto enseñando el lado más íntimo de su busto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Karol G ha desatado su lado más atrevido en Instagram. Antes dejaba que las transparencias de su ropa mostraran sus curvas más íntimas. Esto poco a poco ha ido cambiando. Ahora no está siendo tan discreta, y ha optado por dejar menos a la imaginación.

El pasado 16 de septiembre más de cuatro millones de personas le dieron like a una ardiente imagen de la colombiana. Aparecía vestida de blanco. Llevaba un vestido con escote de encaje. No llevaba sostén. Debido a esto uno de sus senos quedó expuesto frente a la cámara. Karol G sale ahí enseñando el lado más íntimo de su busto.

En medio de los millones de likes se coló el siguiente comentario: “Mor a anuel no le gusta esta foto”. 2022 le dieron “me gusta” a este mensaje. Que también recibió 71 respuestas. Los fans de la “bebecita” salieron en su total defensa, argumentando que ella era libre de hacer lo que quisiera. Ellos ya no son novios. Ellos han dejado de ser pareja. “Ella no esta para complacer a ningun vato, es su vida y su decision hacer lo que ella quiera”, decía uno de los mensajes.

En otros mensajes, hubo quien dijo: “Eres hermosa y talentosa. Lo que no entiendo es por que ahora tienen que mostrar todo”. 1095 personas estuvieron de acuerdo, dándole esa cantidad de “likes”. 191 decidieron opinar al respecto, mostrándose de acuerdo o inconformes con esta forma de pensar.

Recientemente, en entrevista. la cantante mexicana Paquita la del Barrio habló sobre esta tendencia de algunas cantantes de enseñar sus cuerpos. Sin criticarlas de manera ofensiva, la intérprete compartió su opinión diciendo: “No tienen que enseñar tanto o ponerse al nivel de los hombres para ganar fama, pues mejor que mejor, doble ganancia“.

Hay que señalar que parece que Karol G se ha dado cuenta de que muchos de sus fans están realmente encantados con ver más la piel de sus curvas, y ahora por eso también presume bikinis más atrevidos, que siempre dan mucho de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sobre su relación terminada con Anuel AA hay que decir que Karol G pordrá haber puesto final a este capítulo de su vida. Pero esto no la ha llevado a eliminar sus fotografías juntos, como sí ha hecho Jennifer López, que prácticamente eliminó gran parte de la presencia de Alex Rodríguez. Son pocas las publicaciones que sobrevivieron. Algunos parece que lograron quedarse porque conforman algún acuerdo publicitario, y en otras parece que es por consideración a los que ahí aparecen. O tal vez no quiso que el cambio o la eliminación fuera tan brusca. ¿Quién sabe? El punto es que ella sí borró sus fotos con A Rod, mientras que la “Bebecita” no lo hizo.

Sigue Leyendo:

–El nuevo placer de Karol G: enseñar un poquito y cada vez más, con y sin querer

–En noticias de última hora matan a Poncho de Nigris y éste reacciona en Instagram

–Adamari López presume tremenda figura y profundo nuevo escote con un mini vestido rosa, en Disney