Cifras de muertos en EE.UU. por COVID-19 superaron al de la pandemia de gripe en 1918

Aunque la brecha desde hace 103 años hacia nuestros días ha sido muy larga en materia científica, médica y tecnológica, el COVID-19 ha matado a más estadounidenses que en la pandemia de la gripe de 1918.

En cifras más recientes, se han contabilizado más de 675,000 fallecidos por el virus pandémico, indicó la Universidad John Hopkins, superando a la cifra de muertos en la pandemia del primer tramo del pasado siglo.

“Si me hubieran hablado en 2019, les habría dicho que me sorprendería”, manifestó el epidemiólogo Stephen Kissler, perteneciente a la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. “Pero si me hablaras probablemente en abril o mayo de 2020 no me sorprendería que llegáramos a este punto”, agregó.

En el pasado mes de abril de 2020, CNN había publicado una lista de lecciones aprendidas de aquella pandemia que ayudarían a sobrellevar el actual virus.

Habían incluido no deshacerse de las precauciones de seguridad tan pronto; no tener falsa sensación de seguridad entre jóvenes sanos y no depender de tratamientos no aprobados; no obstante, Kissler admitió que muchas personas no le habían prestado atención a esas lecciones.

“Muchos de los errores en los que definitivamente caímos en 1918, esperábamos no caer en 2020”, reconoció el epidemiólogo.

Densidad de la población como factor diferenciador

Como parte de las diferencias entre la pandemia de aquella época con la de nuestros días, Estados Unidos tiene el triple de población que en 1918, lo que puede concluirse que a pesar de que las cifras actuales son mayores, la proporción de estadounidenses dejó más muertes en el siglo XX, sostuvo Kissler.

Además se supo que para 1918 no existía alguna vacuna contra aquella pandemia, a diferencia de estos tiempos, indicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), reseñó CNN.

En los tiempos actuales, las vacunas del COVID-19 están disponibles, pero millones de estadounidenses elegibles para recibir la dosis no han sido vacunado desde el inicio de su distribución en 2020.

Para aquel mes se reportaron casi 300,000 estadounidenses muertos por los estragos del coronavirus, de acuerdo con datos de Johns Hopkins.

Similitudes más notorias

La pandemia de gripe tenía una alta mortalidad en personas sanas. Incluso, el grupo de edad entre 20 y 40 años pudo verse afectado y se reportaron muchas muertes, indicaron los CDC.

Dos tercios de las muertes por la pandemia en 1918 cobraron la vida de personas entre 18 y 50 años, informó John Barry, autor del libro “La gran influenza: La historia de la pandemia más mortífera de la historia” en 2004.

Otra de las características que podría unir al virus de la gripe con la del COVID es que es muy probable que el actual virus se propague mucho después de la pandemia.

Aunque en 1918 la pandemia transcurrió en tres oleadas (1918-1919), siguió circulando estacionalmente en los próximos 38 años, algo que se prevé que ocurra con el actual coronavirus incluso si la pandemia ha terminado. “Obtendremos nuevas variantes”, incluso si ocasionan reinfección, advirtió Kissler.

Sin embargo, destacó que estarán lo suficientemente relacionada y, a raíz de las vacunaciones masivas y la inmunidad que una gran parte de la población tendrá no causarían un efecto grave como ocurre en estos tiempos.

