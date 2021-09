Adamari López se sincera y habla de los seis años que le costó bajar de peso, tras tener a Alaïa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López entrevistó a Natti Natasha dentro de la semana de conferencias previas a los premios “Latin Billboard” que se celebrarán este jueves y se transmitirán a través de la cadena hispana Telemundo. En la conversación hablaron sobre cómo la dominicana ha recuperado su figura después de dar a luz a su primera hija, Vida Isabelle, hace cuatro meses.

“Ustedes se dieron cuenta de que ella cuando entró es un palito de flaca, y acaba de tener a una bebé y ella está espectacular. Yo me tardé 6 años para poder llegar a un peso más o menos bien, después de haber dado a luz a Alaia. ¿Qué estás haciendo para verte así de bien?”, cuestiona Adamari.

A lo que Natti dice que se metió en un ciclo rigido de ejércicios y dieta rigurosa. La cual tampoco le generó mucho problema ya que ésta se confesó vegana. La cantante explicó a Adamari que aunque no la hemos visto con las libras de más después del embarazo, sí las tuvo, pero no las mostró porque preparó todo para tener un tiempo y disfrutar la recuperación de su figura con tranquilidad.

Ante las confesiones de Natti Natasha, Adamari no tuvo reparos en confesarse y explicar las razones por las cuales pasó alrededor de seis años luchando con su peso y sobrepeso. “Yo no soy tan limpia como tú. No soy vegetariana y me cuesta mucho y era amante, bueno, soy, pero ya decidí que no, mi disciplina me dijo que no ¡de los refrescos!, así que decidí dejarlos a un lado”.

Agregó: “Yo no fumo, no bebo, pero un refresco, un plato de arroz y un pedazo de pan me gustaban mucho, y son decisiones que uno tiene que tomar en la vida para poder ligar cosas”, admite Adamari.

