El senador Schumer debe salvar el metro nuevamente

Nuestro sistema de transporte público es un salvavidas para millones de neoyorquinos. Nuestros trenes y autobuses transportan a los trabajadores esenciales de primera línea a los trabajos que todos necesitamos en nuestras vidas diarias: en hospitales, asistencia en domicilio, cuidado de niños, supermercados, farmacias y otros sectores. Todos en Nueva York, tanto los pasajeros que usan el sistema a diario como todos los demás, dependen del funcionamiento del sistema de tránsito que une a nuestra ciudad.

Al comienzo de la pandemia, nuestro sistema de tránsito casi llegó al colapso. Millones de pasajeros se quedaron en casa para detener la propagación del virus, sin pagar pasajes y así reduciendo los ingresos de la MTA en miles de millones de dólares. Nuestra delegación en el Congreso, encabezada por el líder mayoritario del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, intervino para salvar el sistema de tránsito. En tres proyectos de ley, el senador Schumer ganó casi $15 mil millones en ayuda para salvar los servicios de la MTA sin los cuales Nueva York no puede existir.

Pero la asistencia financiera que existe actualmente no durará para siempre. Y el número de pasajeros que usan transporte público en Nueva York no volverá a la normalidad para cuando esa ayuda se acabe. Sin más fondos de ayuda, la MTA comenzará a aumentar las tarifas el próximo año. Peor aún, comenzará a cortar el servicio de trenes. La MTA llama a estos profundos recortes “reestructuración adecuada” porque menos personas usan el transporte público hoy que en el 2019. Pero menos servicios no es la reestructuración más lógica para millones de pasajeros que usan el transporte público todos los días. Tampoco alentará a otros pasajeros a regresar al tránsito.

Millones de neoyorquinos que trabajan no pueden darse el lujo de pagar más para esperar más por el tren y los autobuses. Los padres que trabajan no pueden permitirse pasar más tiempo lejos de sus hijos, perder tiempo de trabajo o pagar más por el cuidado de sus niños solo porque menos personas viajan en tren o autobús. En cambio, nuestros líderes políticos, comenzando con el Senador Schumer, necesitan llenar nuevamente ese vacío. Necesitamos más fondos federales para salvar el tránsito no solo durante la emergencia de una pandemia, sino como una inversión en nuestras familias y en nuestro futuro.

La MTA no está luchando por la financiación que necesita. Los funcionarios de tránsito han sugerido que tienen muchas opciones para ahorrar dinero, que incluyen retrasar modernizaciones críticas, recorte de empleos, alza de tarifas y alargar los tiempos de espera para autobuses y trenes. Pero ninguna de estas opciones generará más ingresos. Al contrario, harán que el sistema sea menos práctico para los neoyorquinos, empeorarán el número de pasajeros y el panorama fiscal de la MTA a largo plazo. Todas estas son recetas de desastre para el tránsito y para la ciudad que depende del mismo.

El senador Schumer y el propio presidente Biden han hablado mucho este año sobre su plan de reconstruir mejor después de la pandemia. Pero para los neoyorquinos que trabajan, que luchan por llegar a fin de mes, no hay otra alternativa. No podemos volver a la vieja normalidad injusta de la austeridad fiscal y de los recortes presupuestarios y de servicios que son una amenaza constante. En cambio, nuestra recuperación se basa en la seguridad de que todos estamos en esta crisis juntos, de que nuestros líderes políticos nos ayudarán a superarla juntos. No la superaremos separados.

Cuando la MTA abandone esta lucha, necesitamos que el senador Schumer defienda una vez más a los pasajeros del transporte público. Necesitamos que sus negociaciones presupuestarias de “reconstruir mejor” se enfoquen en las necesidades básicas de los neoyorquinos y en un futuro equitativo para nuestra ciudad. Nuestra recuperación depende del éxito de nuestro sistema de tránsito. El senador Schumer entiende con certeza esta verdad. Ahora es el momento para poner en marcha sus acciones.

Mayra Aldas-Deckert es organizadora principal en Riders Alliance