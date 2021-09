Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A sus 81 años, Ringo Starr está listo para regresar a los escenarios…

Sin embargo, incluso cuando ya cuenta con fechas para su próximo tour, admite que prefiere mantener sus esperanzas bajas ante la incertidumbre y le da tregua a la pandemia de Covid-19.

“No sabíamos cómo sería esto, en febrero empezaba a sonar… y luego en marzo se empezó a poner duro y se dio más a conocer y tuvimos que parar el primer tour, el de junio, y en mi ingenuidad me fui al internet a decir: ‘No se preocupen, porque haré este mismo tour el siguiente año’. Y, claramente, no sucedió.

“Este año ya no saldré, ya tengo todas las fechas del siguiente, pero es imposible asegurar si lo lograremos. En mi corazón estoy más que listo, pero veremos cómo pasa“, explicó el ex Beatle ayer en videoconferencia con medios internacionales.

Precisamente, destacó, desea presentar en vivo su nuevo EP, Change The World, un material de cuatro temas, en los que navega por géneros como el pop, country, rock and roll y reggae.

En esta producción está acompañado de viejos y nuevos amigos, como Joseph Williams y Steve Lukather (de TOTO), el productor Bruce Sugar, Tony Chen, Linda Perry, Trombone Shorty y Joe Walsh.

El legendario baterista confesó que es la música lo que lo ha logrado levantarle el ánimo a estas alturas de su vida y espera que este material haga lo mismo a sus fans, hasta el momento de poder regresar con shows en vivo.

“Atravesar por esta pandemia no ha sido fácil, pero lo que lo ha facilitado para mí es tener la oportunidad de hacer música desde aquí (su estudio), mandar los archivos y salir con otros músicos”, compartió.

Además del lanzamiento de esta producción, al artista le emociona el estreno del documental The Beatles: Get Back, que dirigió Peter Jackson (trilogía ‘The Lord of the Rings’) y que llegará a finales de noviembre por Disney+.

En él se verán seis horas de material inédito de “El Cuarteto de Liverpool”, incluido su último show en vivo: el 30 de enero de 1969 en la azotea de Apple Records. View this post on Instagram A post shared by Ringo Starr (@ringostarrmusic)

“Creo que todos se van a poder relacionar con este trabajo, porque verán a esta banda que trabajó muy duro y que pasó por muchos subes y bajas emocionales para llegar a donde llegamos.

“Y es así como fue, sólo cuatro chicos en un techo y fuimos bendecidos por Peter Jackson para hacerlo, es nuestro héroe, hizo un gran trabajo y a mí me encantó”, aseguró Ringo Starr.