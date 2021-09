Alejandra Espinoza: “‘Nuestra Belleza Latina’ es un lugar donde las dejan brillar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejandra Espinoza fue la primera reina de ‘Nuestra Belleza Latina’… Y con la autoridad que le da haberlo vivido y ver cada una de las temporadas dentro y fuera del reality de Univision dice: “Es un lugar donde las dejan brillar”.

La querida mexicana, que conoció el bullying de frente, hoy se ganó el título de ser una de las presentadoras más importantes de Estados Unidos, pero fue recién durante el 2020 y el encierro mundial que pudo ver que nadie le ha regalado nada, que todo lo que ha logrado en su vida y en su carrera ha sido porque lo ha trabajado y mucho.

Dentro de dos días, este próximo 26 de septiembre a las 8/7 PM Centro, comienza la nueva temporada del reality más visto de Univision, el que este año busca una mujer 360, la futura talento de la cadena, y Alejandra Espinoza, la que tuvo el camino más difícil y que hoy es nuevamente la presentadora, habla de todo.

-Tuvimos que esperar 3 años para tenerlos de vuelta, ¿cómo fue para ti este tiempo que parecía que nunca iba a llegar?

Alejandra Espinoza: Si te soy sincera fue un tiempo que utilicé para aprender de mí. Me había tocado llevar una vida tan agitada desde hace 14 años, y como que nunca me detuve a pensar y a analizar las cosas que había hecho en mi vida, y todo lo que había logrado. Estuve en mi casa, con mi familia, tranquila.

-En esta pausa, obligatoria para todos, ¿qué aprendiste de ti?

Alejandra Espinoza: Cosas que ya sabía pero que no había trabajado en mí… Aprendí a ser paciente, yo soy muy impaciente, yo todo lo quiero rápido, y no descanso hasta que lo consigo. A prepararme cuando las cosas lleguen a su debido tiempo, a valorar las cosas que hago. Muchas veces uno busca que alguien más te dé valor, y yo aprendí este año a valorarme, a darme cuenta que la mayoría de las cosas que he logrado en mi vida, no la mayoría, todas las cosas que he logrado en mi vida, ha sido porque me he fajado muchísimo, porque he trabajado muchísimo, porque he dejado de hacer muchísimas cosas en mi vida para estar donde estoy, y eso antes no lo ponía siquiera en mi cabeza, ni siquiera lo pensaba… Cuando alguien tiende a decirte: “que bien que hiciste esto, muy bueno tu trabajo”, muchas veces uno no lo acepta como debería aceptarlo, y yo he trabajado en eso, he trabajado en aceptar las cosas porque me lo merezco, porque he trabajado y no es nada de que uno se crea, no, es simplemente porque uno se esfuerza.

-Cada vez que comienza una temporada de ´Nuestra Belleza Latina´ recuerdas tú crecimiento, todo lo que sufriste, lo que te tocó enfrentar… Hoy, que eres una de las presentadoras más importante de la industria de entretenimiento de Estados Unidos, ¿cómo se siente?

Alejandra Espinoza: Primero que nada, muchas gracias. Yo sigo trabajando en la parte de aceptar todo lo que me acabas de decir, porque para mí es un trabajo más, y esto lo hablo mucho con mi esposo, le digo: “Para mí es un trabajo como cualquier otro trabajo, yo disfruto lo que hago, yo me preparo para hacer las cosas”… ¿Cómo se siente?, Se siente espectacular. Ahora que tengo la oportunidad de ver todos estos sueños de estas participantes, obviamente recuerdo el momento en el que yo estaba ahí, en el momento en el que yo también tenía esos sueños locos, que para muchas personas podían ser sueños locos, sin embargo, es muy emocionante verlas, poder sentir este nerviosismo de no saber qué va a pasar con tu vida, de no saber si pasas… Cuando veas el 26 de septiembre ´Nuestra Belleza Latina´ tú te vas a dar cuenta que las chicas están tan preparadas, que las pueden soltar a muchas de ellas frente a cámaras y van hacer un excelente trabajo, pero veinte mil veces mejor del que yo hacía cuando era la reina.

Alejandra Espinoza. Foto: Cortesía

-El Show, como tú evolucionó, ¿qué quieren hoy y qué no?

Alejandra Espinoza: Las chicas que no vienen preparadas a la audición de ´Nuestra Belleza Latina´ muy mal por ellas sinceramente, porque han tenido la oportunidad de ver 11 ediciones de ´Nuestra Belleza Latina´, de darse cuenta de lo que se está buscando, de la manera en la que se pueden preparar. No estoy diciendo que tienen que venir 100% listas, pero sí ya tienen una base de lo que se necesita. En ´Nuestra Belleza Latina´ se les va a formar, se les va a ayudar… Cuando yo participé no tenía enfoque, yo venía a un concurso a ver qué pasaba, a ver dónde yo podía tener una oportunidad. Sin embargo, ellas vienen muy enfocadas y eso les da medio camino avanzado. Los jueces van hacer muy exigentes, porque las participantes lo ameritan.

-Tú vienes conduciendo muchos shows, incluido ´Nuestra Belleza Latina’, ¿qué aprendiste del pasado para repetir, y para no repetir?

Alejandra Espinoza: Me dejo sorprender por cada programa, sí yo observo mucho mi trabajo, antes no me gustaba hacerlo, pero de repente descubrí que observando las cosas que tú haces, pues siempre encuentras formas de mejorar. A mí no me gusta saber lo que va a pasar, a quien van a eliminar, ni cuáles van hacer las chicas que van a estar en peligro. Le pido a la producción dejen que yo me sorprenda al igual que el público, yo soy fans de ´Nuestra Belleza Latina´, independientemente de trabajar en el show o no. Es un proyecto que a mí me cambió la vida, y que me da muchísimo gusto ver a muchachas que llegan con la misma ilusión que yo llegué en algún momento, y también darme cuenta que solo el simple hecho que una persona levante su teléfono y vote por ti, te puede cambiar la vida.

Nuestra Belleza Latina 2021. Foto: Univision

-¿Te imaginaste alguna vez que ibas a compartir y trabajar con Daniella Álvarez y con Adal Ramones?

Alejandra Espinoza: Siempre he sido fanática de Adal. Me acuerdo desde ´Otro rollo´, lo daban súper tarde, y a mí nunca me dejaban verlo, porque el contenido no era apropiado para esta servidora con esa edad. Siempre estaba en la puerta, me encantaba. Ahora que tuve la oportunidad de conocerlo, ya en persona, ya de ver la forma en la que se maneja con los otros jueces, me di cuenta que mi admiración tenía una razón, es increíble, es una persona muy preparada, va a aportar mucho a las chicas. Independientemente del aérea donde la chica quiera desarrollarse, Adal va a tener un buen comentario para darle, porque es una persona muy preparada…

Daniella es una chica que yo admiro muchísimo, muy dulce, es una muchacha que también tiene mucho que aportar, que ha pasado por mucho y sin embargo, está al pie del cañón, está trabajando duro, está lista para enfrentar lo que venga, y yo creo que eso también a las chicas las inspira, a mí me inspira, y de verdad que cuando me he parado en frente de los cuatro jueces, cuando los escucho hablar, aprendo.

– ¿Qué crees que diría Osmel Sousa si las viera?

Alejandra Espinoza: Yo creo que Osmel se asustaría, se asustaría y te voy a decir por qué: Porque se daría cuenta de la cantidad de chicas preparadas que hay allá afuera, y que no ha tenido una oportunidad. Para mí es lo bonito de ´Nuestra Belleza Latina´ te das cuenta de cuánta gente hay allá afuera, buscando una oportunidad, buscando que alguien las vea, buscando que alguien les dé un micrófono para poder brillar, y ´Nuestra Belleza Latina´ es eso, es un lugar donde las deja brillar, donde le dan la oportunidad de que alguien las vea, y sí creo que Osmel se sorprendería de una muy buena forma.

– ¿Qué dirías a las chicas que se van a enfrentar al desafío sin el ‘filtro de Instagram’?

Alejandra Espinoza: Creo que el mostrarte realmente tal y como eres es la única forma fácil de poder sobresalir, la única, porque los filtros de Instagram, sean ya literal un filtro que te haga lucir más bonita o los filtros también en donde uno de repente graba y lo borras y lo vuelves a grabar y lo vuelves a borrar… Aquí, en ´Nuestra Belleza Latina´, las vamos a ver realmente como son, a escuchar lo que piensan sin volver a decir: “Corten y va de nuevo”… No, vamos a saber quiénes son, y vamos a descubrir, quizás, a lo mejor, la otra cara de la chica que sigamos en las redes sociales, porque eso también puede pasar.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A ALEJANDRA ESPINOZA EN VIDEO:

