Anarquía total: con video buscan a vándalos que lanzaron una Citi Bike a los rieles del Metro de Nueva York

NYPD publicó ayer imágenes de los sospechosos buscados por presuntamente lanzar una Citi Bike a las vías del Metro de Nueva York en Queens, lo que provocó que estallara en llamas cuando un tren que se aproximaba se estrelló contra ella.

Un total de cinco personas –cuatro hombres y una mujer- son buscadas en relación con el incidente vandálico, dijo la policía. El video policial comienza con uno de los sospechosos varones empujando grotescamente la bicicleta de alquiler por las escaleras de la estación Steinway Street de la línea R en Astoria a las 10:25 p.m. del domingo 19. La secuencia se interrumpe, pero la policía dice que ese hombre empujó luego la bicicleta hacia las vías del Metro.

Un tren que se aproximaba la golpeó dos veces, lo que provocó que la bicicleta estallara en llamas, según un video dramático publicado en Instagram a principios de esta semana y luego retirado.

El tren se detuvo cuando las vías y el andén se envolvieron en humo. Varios pasajeros huyeron, pero no se informó de heridos, informó New York Post. “La colisión provocó una gran cantidad de chispas, daños en el tren y el freno de emergencia al activarse, creando un riesgo sustancial de lesiones o muerte para las personas abordo y en el andén”, dijo la policía.

Tim Minton, portavoz de la MTA, dijo que los perpetradores “deberían ser procesados ​​por su imprudente desprecio por [la] seguridad de los pasajeros y trabajadores del Metro”.