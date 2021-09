Mira el tráiler del reality de Georgina Rodríguez que se estrenará en Netflix

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un primer vistazo a lo que será el reality de Georgina Rodríguez se presentó en TUDUM, la convención de Netflix para fans, en el que la socialité mostrará los detalles de su día a día.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo cuenta con más de 30 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las famosas más cotizadas en las reuniones y photocalls.

Con este docu-reality quedará al descubierto los lujos y el éxito, su relación de pareja y con sus hijos. De hecho, en el adelanto se pudo ver algunos lugares que frecuenta y la popularidad de la que goza.

“Soy Georgina”, indicaron los ejecutivos será un acercamiento a sus otras facetas como empresaria y como madre, además de ahondar en sus gustos personales. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Y como plus, Ronaldo también tendrá apariciones en el programa, en un cercamiento más humano y diario. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

