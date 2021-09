Video: Justin Tucker logró el gol de campo más largo en la historia de la NFL para ganar el partido en el último segundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Justin Tucker es un hombre que entró a los libros de historia de la NFL. El pateador de los Baltimore Ravens logró anotar el gol de campo más largo en la historia de la liga para darle la victoria a su equipo en el último segundo con una patada de leyenda, que también gozó de la buena suerte.

Detroit Lions ganaba 17-16, y solo restaban tres segundos para el término del partido. Los Ravens apenas llegaron a la mitad de la cancha. No lograron alcanzar la marca imaginaria del gol de campo, lugar de referencia para una “patada segura”.

Antes que intentar un “ave maría”, Baltimore prefirió dejar el partido en la pegada de Justin Tucker, pateador más que probado en la NFL. Aunque la tarea no era nada sencilla: tenía que anotar un gol de campo de 66 yardas, algo que nunca nadie había logrado.

Y lo hizo… con mucho suspenso. La patada fue excelente considerando la dificultad y la presión de los fanáticos locales. Perfecta, pero aún así necesitó de la ayuda del poste inferior: el ovoide pegó del poste y el rebote favoreció a los intereses de los Ravens. Por el efecto se fue hacia atrás para hacer la patada efectiva.

El video suma cuatro millones de reproducciones.

Cada ángulo es mejor que el anterior. En este podemos apreciar la reacción a pie de campo. Una sensación inigualable tras un gol de campo que quizás nunca volvamos a ver. No, we will not stop tweeting every angle of Justin Tucker’s kick. pic.twitter.com/bRp9YYTy5k— PFF BAL Ravens (@PFF_Ravens) September 26, 2021