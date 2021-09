Head coach de los Chiefs fue llevado en ambulancia al hospital tras derrota de Kansas City

Se encienden las alarmas en los Kansas City Chiefs. El domingo no solo perdieron su primer partido de la temporada regular de la NFL, sino que su entrenador principal, Andy Reid, fue hospitalizado.

Reid, de 63 años de edad, se mantuvo en las laterales del Arrowhead Stadium hasta el final del partido. Luego de dirigirse al vestidor de su equipo, no se sintió bien y salió a un hospital local en una ambulancia.

“Los Chiefs anunciaron que Andy Reid se sentía enfermo, por lo que no se dirigió a los medios por precaución. Puedo confirmar que salió del estadio en una ambulancia. Los jugadores no sabían que no se sentía bien y se les dijo que debería estar bien. Todo apunta a que los Chiefs tomen todas las precauciones“, informó el periodista James Palmer en Twitter. Chiefs announced Andy Reid was feeling ill, so he did not address media out of caution. I can confirm he left the stadium in an ambulance. Players didn’t know he wasn’t feeling well and were told he should be ok. Everything is pointing toward the Chiefs taking every precaution.— James Palmer (@JamesPalmerTV) September 26, 2021

Posteriormente, los Chies anunciaron que el head coach se encontraba en condición estable. Fue hospitalizado como precaución luego de ser examinado en primera instancia por personal médico del equipo. Head Coach Andy Reid felt ill at the conclusion of the game. He was evaluated by our medical staff in the locker room, & as a precaution, was transported to The University of Kansas Health System for further evaluation. Coach is doing well, currently resting & in stable condition— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 27, 2021

Previamente, el safety Tyrann Mathieu publicó en Twitter: “¡¡Estoy rezando por mi head coach, y espero que puedan enviar plegarias conmigo!! ¡¡¡Uno de los mejores hombres y maestros que he tenido!!! ¡Dios, por favor, muestra tu misericordia!”. I’m praying for my Head Coach & I’m hoping you can send up prayers with me!! One of the best men & teachers I’ve been around!!! GOD please show us your mercy!— Tyrann Mathieu (@Mathieu_Era) September 26, 2021

Los campeones defensores de la Conferencia Americana perdieron 30-24 contra Los Angeles Chargers. El próximo domingo visitarán a los Philadelphia Eagles.

También puedes leer: Video: Justin Tucker logró el gol de campo más largo en la historia de la NFL para ganar el partido en el último segundo