Kim Kardashian dona $3,000 dólares a una viuda y madre de 4 hijos que iba a quedarse sin hogar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kim Kardashian donó $3 mil dólares a una madre de cuatro niños que pedía donaciones para evitar que su familia perdiera su hogar, de acuerdo con el New York Post.

Angelia Cantrell, madre de trillizos y una hija, compartió en su página de GoFundMe que su esposo murió de Covid-19 y ella perdió su trabajo como resultado de los despidos pandémicos.

“A lo largo de este tiempo, lamentablemente nuestras facturas se han retrasado, después de que solo pudimos hacer los pagos mínimos”, publicó Cantrell en la página de la campaña.

La lista de donaciones reveló que Kim Kardashian West le dio a Cantrell $3 mil dólares, y varias fuentes confirman a Page Six que la donación sí fue realizada por la fundadora de KKW Beauty.

También aseguraron las fuentes que la ex estrella de “Keeping Up With the Kardashians” no quiso publicar su nombre en la página.

“Kim hizo una donación. Tenía la intención de hacerlo de forma anónima y dio la cantidad total que la madre estaba pidiendo cuando lo publicó, que era de $3 mil dólares“, compartió una de fuente a Page Six.

Te puede interesar

La última excentricidad de Kim Kardashian para su mansión de Hidden Hills

Diosa Canales alborota a sus fans meneando las caderas en traje de baño hilo dental

Abogado de Laura Bozzo asegura que la conductora está delicada de salud debido a un enfisema pulmonar