VIDEO: Greta Thunberg se burló del plan ‘Build Black Better’ de Biden

Greta Thunberg, activista climática adolescente habló sobre el plan ‘Build Black Better’ impulsado por Joe Biden bajo un tono crítico contra los líderes mundiales por sus promesas a nivel ecológico consideradas por ella como “vacías”, durante su discurso en la cumbre Youth4Climate, que tuvo lugar en Milán, Italia.

“No se trata de un acto verde caro y políticamente correcto de abrazos de conejos, o ‘bla, bla, bla’. ‘Build Black Better’, ‘bla,bla,bla'”, dijo en tono irónico y burlesco ante el plan de Biden post COVID que tendría una inversión de $3,5 billones de dólares. “Economía verde; bla, bla bla. Neto cero para 2050, bla,bla. Climáticamente neutro, bla,bla,bla'”.

Recalcó que las esperanzas de su generación por un cambio climático sustentable y sueños se han ahogado en las palabras de los líderes y sus “promesas vacías”, acusando a los gobiernos de felicitarse a sí mismos “descaradamente” por compromisos insuficientes para reducir las emisiones y promesas de financiamiento, reseñó The New York Post.

No obstante, mantuvo una postura pesimista ante un posible éxito de esta cumbre, afirmando que “invitan a los jóvenes seleccionados a simular que nos están escuchando”, dijo Thunberg. “Claramente no nos están escuchando. Basta con mirar los números. Las emisiones siguen aumentando. La ciencia no miente”.

Concluyó su discurso instando a la población a no seguir dejando que las personas de poder puedan decidir lo que es políticamente posible o no. “La esperanza no es pasiva. La esperanza no es ‘bla,bla,bla’. La esperanza es decir la verdad. La esperanza es actuar. Y la esperanza siempre viene de la gente”.

Esta cumbre estará durante tres días, y se espera que se generen propuestas que puedan brindar soluciones para encarar la emergencia que existe desde hace décadas y que sean aplicables y discutidas en la próxima conferencia internacional de Glasgow, la cual se celebrará entre el 1 y el 12 de noviembre.

